https://ria.ru/20241121/svo-1984975660.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 21.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили полевой склад боеприпасов, девять автомобилей и гаубицу Д-30, потери ВСУ составили до 85... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:20

2024-11-21T12:20

2024-11-21T12:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили полевой склад боеприпасов, девять автомобилей и гаубицу Д-30, потери ВСУ составили до 85 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 118-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Бургунка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность