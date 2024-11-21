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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили полевой склад боеприпасов, девять автомобилей и гаубицу Д-30, потери ВСУ составили до 85... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:20
2024-11-21T12:20
2024-11-21T12:23
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили полевой склад боеприпасов, девять автомобилей и гаубицу Д-30, потери ВСУ составили до 85 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 118-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Бургунка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий "Днепра"