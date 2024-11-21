https://ria.ru/20241121/starmer-1985075418.html

Стармер не осознает реальное положение дел на Украине, заявил посол России

Стармер не осознает реальное положение дел на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 21.11.2024

Стармер не осознает реальное положение дел на Украине, заявил посол России

Всё более воинственные заявления британского премьера Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в украинском... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:13

2024-11-21T19:13

2024-11-21T19:13

в мире

украина

россия

великобритания

кир стармер

андрей келин

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Всё более воинственные заявления британского премьера Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в украинском конфликте, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "С точки зрения внешней политики, я могу сказать, что изначально он (Стармер – ред.) не делал "ястребиных" заявлений по поводу России и Украины. Однако в последние дни после определенной критики в свой адрес он, конечно, настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи. Это подводит меня к выводу, что он не осознает реальную ситуацию, заключающуюся в том, что сейчас дела обстоят по-другому", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World. Великобритания обязалась ежегодно выделять на поддержку Украины по 3 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на многомиллиардную "дыру" в бюджете. Британия также стала первой страной, поставившей Киеву западные танки, и одной из немногих, передавших Украине дальнобойные ракеты. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника передавало, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Британские власти при этом отказались комментировать эти сообщения в СМИ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241121/storm_shadow-1984923018.html

https://ria.ru/20241117/starmer-1984295294.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, андрей келин, сергей лавров, нато