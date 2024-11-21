В США арестовали подозреваемого в планировании убийств федеральных служащих
Участник беспорядков 6 января в США виновен в планировании убийств чиновников
© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арестованный по подозрению в участии в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года американец был признан виновным в планировании убийств федеральных служащих, которые вели в отношении него расследование, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте минюста США.
"Тридцатипятилетний Эдвард Келли из (города - ред.) Мэривилл, штат Теннесси, был признан виновным после трехдневного судебного разбирательства в Восточном округе штата Теннесси в сговоре с целью убийства федеральных служащих, подстрекательстве к совершению насильственного преступления и воздействии на федерального чиновника путем угроз", - говорится в заявлении.
Согласно релизу, ожидая суда по делу за якобы причастность к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года, он "разработал план убийства сотрудников правоохранительных органов, в том числе агентов и сотрудников ФБР".
Представленные в суде доказательства указали на то, что Келли составил "список убийств" с именами лиц, участвовавших в расследовании его действий 6 января, и отправил его, а также видеозаписи с изображениями некоторых сотрудников ФБР, указанных в списке, соучастнику как часть своего "задания".
Сообщник, признавший себя виновным в участии в сговоре, дал показания: по его словам, они с Келли планировали нападения на отделение ФБР в Ноксвилле с использованием взрывных устройств, устанавливаемых в автомобилях, а также зажигательных устройств, прикрепленных к беспилотникам. Он признался, что они разрабатывали стратегию убийства сотрудников ФБР в их домах, а также в общественных местах, в частности, в кинотеатрах.
Телеканал NBC News ранее сообщал, что министерство юстиции США планирует арестовать наиболее активных из оставшихся на свободе участников штурма Капитолия до того момента, как победивший на президентских выборах Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе следующего года.
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