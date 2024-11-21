https://ria.ru/20241121/ssha-1985048146.html

В США арестовали подозреваемого в планировании убийств федеральных служащих

В США арестовали подозреваемого в планировании убийств федеральных служащих - РИА Новости, 21.11.2024

В США арестовали подозреваемого в планировании убийств федеральных служащих

Арестованный по подозрению в участии в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года американец был признан виновным в планировании убийств федеральных служащих,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:01

2024-11-21T17:01

2024-11-21T17:01

в мире

сша

теннесси

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925559770_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d348bf03caadcc7563d16ec70978ff3b.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арестованный по подозрению в участии в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года американец был признан виновным в планировании убийств федеральных служащих, которые вели в отношении него расследование, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте минюста США. "Тридцатипятилетний Эдвард Келли из (города - ред.) Мэривилл, штат Теннесси, был признан виновным после трехдневного судебного разбирательства в Восточном округе штата Теннесси в сговоре с целью убийства федеральных служащих, подстрекательстве к совершению насильственного преступления и воздействии на федерального чиновника путем угроз", - говорится в заявлении. Согласно релизу, ожидая суда по делу за якобы причастность к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года, он "разработал план убийства сотрудников правоохранительных органов, в том числе агентов и сотрудников ФБР". Представленные в суде доказательства указали на то, что Келли составил "список убийств" с именами лиц, участвовавших в расследовании его действий 6 января, и отправил его, а также видеозаписи с изображениями некоторых сотрудников ФБР, указанных в списке, соучастнику как часть своего "задания". Сообщник, признавший себя виновным в участии в сговоре, дал показания: по его словам, они с Келли планировали нападения на отделение ФБР в Ноксвилле с использованием взрывных устройств, устанавливаемых в автомобилях, а также зажигательных устройств, прикрепленных к беспилотникам. Он признался, что они разрабатывали стратегию убийства сотрудников ФБР в их домах, а также в общественных местах, в частности, в кинотеатрах. Телеканал NBC News ранее сообщал, что министерство юстиции США планирует арестовать наиболее активных из оставшихся на свободе участников штурма Капитолия до того момента, как победивший на президентских выборах Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе следующего года.

https://ria.ru/20241105/kapitoliy-1982041651.html

https://ria.ru/20240828/tramp-1968867925.html

сша

теннесси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, теннесси, дональд трамп, фбр