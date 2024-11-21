https://ria.ru/20241121/ssha-1984965295.html

В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах

В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах - РИА Новости, 21.11.2024

В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах

Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков призвал американских политиков и военных не бросаться фразами о ядерных ударах, так как это показывает их... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:24

2024-11-21T11:24

2024-11-21T11:48

в мире

сша

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков призвал американских политиков и военных не бросаться фразами о ядерных ударах, так как это показывает их глупость и безответственность. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "Американским политикам и военным стоило бы одуматься, прикусить свой длинный язык и перестать бросаться фразами о ядерных ударах, показывая всему миру свою глупость и безответственность", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, в США привыкли загребать жар чужими руками, поэтому говоря о ядерных ударах подразумевают, что военный конфликт будет происходить далеко от их границ, а они спокойно отсидятся в комфортных бомбоубежищах за океаном.

https://ria.ru/20241121/mid-1984957176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, сергей цеков