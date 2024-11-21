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В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах
В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах - РИА Новости, 21.11.2024
В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах
Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков призвал американских политиков и военных не бросаться фразами о ядерных ударах, так как это показывает их... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:24
2024-11-21T11:24
2024-11-21T11:48
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков призвал американских политиков и военных не бросаться фразами о ядерных ударах, так как это показывает их глупость и безответственность. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "Американским политикам и военным стоило бы одуматься, прикусить свой длинный язык и перестать бросаться фразами о ядерных ударах, показывая всему миру свою глупость и безответственность", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, в США привыкли загребать жар чужими руками, поэтому говоря о ядерных ударах подразумевают, что военный конфликт будет происходить далеко от их границ, а они спокойно отсидятся в комфортных бомбоубежищах за океаном.
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РИА Новости
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в мире, сша, сергей цеков
В мире, США, Сергей Цеков
В Крыму призвали США не бросаться фразами о ядерных ударах
Цеков призвал США не демонстрировать глупость, бросаясь фразами о ядерных ударах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков призвал американских политиков и военных не бросаться фразами о ядерных ударах, так как это показывает их глупость и безответственность.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
"Американским политикам и военным стоило бы одуматься, прикусить свой длинный язык и перестать бросаться фразами о ядерных ударах, показывая всему миру свою глупость и безответственность", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, в США
привыкли загребать жар чужими руками, поэтому говоря о ядерных ударах подразумевают, что военный конфликт будет происходить далеко от их границ, а они спокойно отсидятся в комфортных бомбоубежищах за океаном.