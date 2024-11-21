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Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984998456.html
Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 21.11.2024
Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:59
2024-11-21T13:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александрия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также - пяти населённых пунктов в Сумской области Украины. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
https://ria.ru/20241121/svo-1984995504.html
https://ria.ru/20241115/minoborony-1983977610.html
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россия, курская область, александрия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александрия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

ВС России нанесли удар по десяти украинским бригадам в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
Вчера, 13:44
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также - пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександрияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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