https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984998456.html

Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 21.11.2024

Группировка "Север" нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:59

2024-11-21T13:59

2024-11-21T13:59

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александрия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также - пяти населённых пунктов в Сумской области Украины. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

https://ria.ru/20241121/svo-1984995504.html

https://ria.ru/20241115/minoborony-1983977610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, александрия, вооруженные силы украины, безопасность