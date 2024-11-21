https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984935756.html

ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов

ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 21.11.2024

ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов

Российские войска отодвинули линию фронта на времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:06

2024-11-21T08:06

2024-11-21T08:06

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Российские войска отодвинули линию фронта на времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "На времевском направлении наши войска продвинулись в сторону села Раздольное, освободив свыше 8 квадратных километров, а также около 10 квадратных километров в сторону Великой Новоселки от поселка Новодонецкое", - рассказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российской армии, враг отступает с боями, линия фронта сдвигается. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.

https://ria.ru/20241119/iskander-1984497223.html

https://ria.ru/20241103/pobeg-1981647120.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины