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ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984935756.html
ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов
ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 21.11.2024
ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов
Российские войска отодвинули линию фронта на времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:06
2024-11-21T08:06
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Российские войска отодвинули линию фронта на времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "На времевском направлении наши войска продвинулись в сторону села Раздольное, освободив свыше 8 квадратных километров, а также около 10 квадратных километров в сторону Великой Новоселки от поселка Новодонецкое", - рассказал Рогов. По его словам, инициатива находится в руках российской армии, враг отступает с боями, линия фронта сдвигается. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России отодвинули линию фронта на времевском направлении, заявил Рогов

Рогов: ВС России отодвинули линию фронта к Раздольному и Великой Новоселке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Российские войска отодвинули линию фронта на времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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"На времевском направлении наши войска продвинулись в сторону села Раздольное, освободив свыше 8 квадратных километров, а также около 10 квадратных километров в сторону Великой Новоселки от поселка Новодонецкое", - рассказал Рогов.
По его словам, инициатива находится в руках российской армии, враг отступает с боями, линия фронта сдвигается.
Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
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