https://ria.ru/20241121/spasateli-1984935962.html

"Ростех" разобрал ошибки американских спасателей

"Ростех" разобрал ошибки американских спасателей - РИА Новости, 21.11.2024

"Ростех" разобрал ошибки американских спасателей

Госкорпорация "Ростех" в своем Telegram-канале показала, как американские спасатели допустили ошибку при транспортировке больной на вертолете, и рассказала, как РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:08

2024-11-21T08:08

2024-11-21T08:08

ростех

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в своем Telegram-канале показала, как американские спасатели допустили ошибку при транспортировке больной на вертолете, и рассказала, как нужно действовать в подобной ситуации, сообщила пресс-служба компании. На видео американские спасатели выполняют транспортировку больной, закрепив носилки на трос, свисающий с вертолета. В воздухе женщину закрутило со скоростью 200 оборотов в минуту. При этом отмечается, что состояние пострадавшей не было критичным - она сломала нос. "В данном случае мы видим некорректную работу американских коллег. Эвакуировать таким образом людей нельзя… Помимо этого, во время фиксации и транспортировки пострадавшей женщины была допущена ошибка – подвесное оборудование никак не контролировалось на земле. Именно поэтому носилки закрутило, и этот процесс уже практически невозможно было остановить", - приводит "Ростех" комментарий Национальной службы санитарной авиации (НССА). По словам представителей НССА, данный метод эвакуации необходимо производить с применением специального оборудования, а также придерживать на земле трос, с помощью которого носилки поднимаются вверх. Таким образом можно избежать вращения носилок. Компания уточнила, что медицинская авиация применяется для экстренной эвакуации наиболее "тяжелых" больных из труднодоступных локаций. В таком случае возрастает вероятность выживания пациента и снижается риск осложнений. "За последние шесть лет НССА выполнила в 54 российских регионах более 40 тысяч экстренных медицинских эвакуаций, в том числе спасла более 5 000 детей", - добавили в "Ростехе".

https://ria.ru/20240524/putin-1948208314.html

https://ria.ru/20240611/versal-1952234175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростех, в мире