https://ria.ru/20241121/sotrudnichestvo-1985066535.html

Ассоциация быстрорастущих техкомпаний и AVA Group будут сотрудничать

Ассоциация быстрорастущих техкомпаний и AVA Group будут сотрудничать - РИА Новости, 21.11.2024

Ассоциация быстрорастущих техкомпаний и AVA Group будут сотрудничать

Соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) и AVA Group. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:19

2024-11-21T18:19

2024-11-21T18:47

сочи

умар кремлев

никита анисимов

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) и AVA Group.Подписание произошло в четверг в торжественной обстановке в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Присутствовавший на церемонии подписания президент Международной ассоциации бокса (IBA), соучредитель AVA Group Умар Кремлев отметил, что "очень умное молодое поколение приносит идеи, а нет возможности их реализовать. А у нас есть возможность проинвестировать часть".AVA Group с помощью экспертов будет оценивать идеи молодых инноваторов, перспективным – давать финансирование и условия для работы."Человек пришел с идеей. Наша задача этого человека поддержать, создать условия, чтобы этот проект можно было совместно реализовать. Надо начать сначала внутри страны, а потом, если проект пошел успешно, – и на международной арене. А чемпионский дух, вы в этих молодых ребятах увидите, конечно. Когда человек пришел с идеей, и он живет этой идеей – таким людям надо помогать", – рассказал Кремлев РИА Новости.Как пояснил президент и учредитель AVA Group Ваган Арутюнян, после подписания соглашения будет создана платформа, где молодые компании, уже имеющие определенные бизнес-планы, могу получить инвестирование и другую помощь в развитии своих идей."Я для себя уже давно понял, что нужно заниматься теми проектами, которые доставят удовольствие. Сегодня разнопрофильные проекты, на которые мы идем, они нам в первую очередь интересны, а, во-вторых, мы за счет этого развиваемся, получаем новые компетенции, новые знакомства, новых партнеров. У нас есть желание, есть ресурсы, есть амбиции именно участвовать в разных проектах, в разных отраслях", – сказал Арутюнян РИА Новости.Лучшим проектам будут предоставлены условия для работы в Сочи."Я надеюсь, что мы превратим такую жемчужину, как Сочи, в точку акселерации лучших проектов в стране", – подчеркнул Арутюнян.Методология отбора перспективных проектов разработана Ассоциацией быстрорастущих компаний (национальных чемпионов) совместно с НИУ ВШЭ."В рамках Ассоциации мы разрабатываем меры поддержки, и льготное кредитование, и биржевой трек выведения компании на IPO, и предоставление различных инфраструктурных методов поддержки – вот то, о чем сегодня идет речь в рамках текущего соглашения, а AVA Group выступит звеном поддержки", – сказал на церемонии директор Ассоциации быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) Александр Алиханов.Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов отметил важность того, что крупный российский бизнес стал вкладываться в людей."Что такое технологическое лидерство в масштабах мировой экономики? Это прежде всего производство новых технологий, инноваций. Это то, что делают сейчас наши национальные чемпионы, что обеспечивает устойчивый рост экономики государства. И тогда мы можем поддерживать каждого человека в нашей стране. Технологическое лидерство работает на каждого гражданина нашей страны", – подчеркнул Анисимов.

https://realty.ria.ru/20240919/kremlev-1973674646.html

https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980665284.html

сочи

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, умар кремлев, никита анисимов