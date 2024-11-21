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СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57 - РИА Новости, 21.11.2024
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01:51 21.11.2024 (обновлено: 01:56 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/smi-1984925177.html
СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57
СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57 - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57
Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 57 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T01:51
2024-11-21T01:56
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 57 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.Ранее сообщалось о 30 погибших и более 100 пострадавших."Пятьдесят семь человек погибли, более 100 ранены в результате уничтожения жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57

Al Aqsa: число погибших в результате израильского обстрела Газы выросло до 57

© AP Photo / Abdel Kareem HanaТела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 57 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.
Ранее сообщалось о 30 погибших и более 100 пострадавших.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек
29 октября, 10:14
"Пятьдесят семь человек погибли, более 100 ранены в результате уничтожения жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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