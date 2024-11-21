https://ria.ru/20241121/smi-1984925177.html

СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57

СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57 - РИА Новости, 21.11.2024

СМИ: число погибших в результате обстрела Газы выросло до 57

Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 57 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T01:51

2024-11-21T01:51

2024-11-21T01:56

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа выросло до 57 человек, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.Ранее сообщалось о 30 погибших и более 100 пострадавших."Пятьдесят семь человек погибли, более 100 ранены в результате уничтожения жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20241029/wafa-1980639536.html

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2024

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024