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Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 21.11.2024
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Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 21.11.2024
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой в четверг непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:15
2024-11-21T13:15
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общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой в четверг непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается сильный дождь, в вечерние часы переходящий в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что горожанам следует воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, необходимо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток

Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой в четверг непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается сильный дождь, в вечерние часы переходящий в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что горожанам следует воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, необходимо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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