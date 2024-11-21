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Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 21.11.2024

Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой в четверг непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:15

2024-11-21T13:15

2024-11-21T13:15

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемой в четверг непогоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается сильный дождь, в вечерние часы переходящий в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что горожанам следует воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, необходимо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984878125.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток