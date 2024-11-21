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Запад подводит мир к новому ракетному кризису, заявил Слуцкий

Запад подводит мир к новому ракетному кризису, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.11.2024

Запад подводит мир к новому ракетному кризису, заявил Слуцкий

Запад подводит мир к новому ракетному кризису, ответственность за последствия будет лежать на Вашингтоне и Брюсселе, заявил РИА Новости глава комитета ГД по... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:40

2024-11-21T22:40

2024-11-21T22:40

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад подводит мир к новому ракетному кризису, ответственность за последствия будет лежать на Вашингтоне и Брюсселе, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. "С учетом наличия у российской армии новейших вооружений, с огнем лучше не играть. И даже не пробовать провоцировать. Запад, наконец, должен понять, что своими действиями подводит мир к новому ракетному кризису. Ответственность за все возможные последствия будет полностью лежать на Вашингтоне и Брюсселе", сказал Слуцкий. Он отметил, что именно США обнулили международные договоренности в сфере обеспечения безопасности и подтолкнули Европу, как и весь мир, к опаснейшей черте, к глобальному конфликту. "Пока не поздно, администрации (президента США Джо) Байдена и его приспешникам нужно остановиться. Никому не советую испытывать Россию на прочность", - добавил депутат.

https://ria.ru/20241121/peskov-1985096726.html

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россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире, украина, европа