https://ria.ru/20241121/skorobogatova-1985049256.html
Ольга Скоробогатова покинет ЦБ
Ольга Скоробогатова покинет ЦБ - РИА Новости, 21.11.2024
Ольга Скоробогатова покинет ЦБ
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ со 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:05
2024-11-21T17:05
2024-11-21T18:07
экономика
россия
ольга скоробогатова
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ со 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора. "Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года", - говорится в материалах. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова - один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. "Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха", - отметила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241031/bank-1981145520.html
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экономика, россия, ольга скоробогатова, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ольга Скоробогатова, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Ольга Скоробогатова покинет ЦБ
Первый зампред ЦБ Скоробогатова покинет ЦБ с 2 декабря
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ со 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора.
"Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года", - говорится в материалах.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
отметила, что Скоробогатова - один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России
.
"Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха", - отметила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении.