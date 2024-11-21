https://ria.ru/20241121/skorobogatova-1985049256.html

Ольга Скоробогатова покинет ЦБ

Ольга Скоробогатова покинет ЦБ - РИА Новости, 21.11.2024

Ольга Скоробогатова покинет ЦБ

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ со 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:05

2024-11-21T17:05

2024-11-21T18:07

экономика

россия

ольга скоробогатова

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ со 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора. "Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года", - говорится в материалах. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова - один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. "Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха", - отметила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241031/bank-1981145520.html

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экономика, россия, ольга скоробогатова, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)