https://ria.ru/20241121/siluanov-1984956976.html
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями - РИА Новости, 21.11.2024
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями
Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:42
2024-11-21T10:42
2024-11-21T10:43
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145568/61/1455686182_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_27e2d43d7160b3f189e52e4ce9e0e2f1.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина. Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши". "Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.
https://ria.ru/20241121/siluanovyj-1984956362.html
https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145568/61/1455686182_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_10d181f54e0b33511b5ba9bc9109a2e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями
Силуанов призвал инвесторов покупать акции для долгосрочных вложений
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина
.
Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши".
"Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.