Рейтинг@Mail.ru
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 21.11.2024 (обновлено: 10:43 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/siluanov-1984956976.html
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями - РИА Новости, 21.11.2024
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями
Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:42
2024-11-21T10:43
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145568/61/1455686182_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_27e2d43d7160b3f189e52e4ce9e0e2f1.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина. Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши". "Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.
https://ria.ru/20241121/siluanovyj-1984956362.html
https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145568/61/1455686182_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_10d181f54e0b33511b5ba9bc9109a2e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями

Силуанов призвал инвесторов покупать акции для долгосрочных вложений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька
Вчера, 10:41
Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина.
Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши".
"Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Силуанов высказался против регулирования курса рубля
20 ноября, 20:54
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала