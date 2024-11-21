https://ria.ru/20241121/siluanov-1984956976.html

Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями

Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями - РИА Новости, 21.11.2024

Силуанов призвал инвесторов задуматься над долгосрочными вложениями

Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:43

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина. Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши". "Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.

https://ria.ru/20241121/siluanovyj-1984956362.html

https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)