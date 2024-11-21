https://ria.ru/20241121/shkola-1985004958.html

СК проверит школу в Омске с осыпающейся плиткой и мышами

СК проверит школу в Омске с осыпающейся плиткой и мышами - РИА Новости, 21.11.2024

СК проверит школу в Омске с осыпающейся плиткой и мышами

СК и Роспотребнадзор проверят школу в Омске, на которую из-за осыпающейся плитки и бегающих мышей пожаловались родители, сообщили в пресс-службах ведомств. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:32

2024-11-21T14:32

2024-11-21T14:32

происшествия

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. СК и Роспотребнадзор проверят школу в Омске, на которую из-за осыпающейся плитки и бегающих мышей пожаловались родители, сообщили в пресс-службах ведомств. Местные жители пожаловались в соцсетях на состояние школы № 99 на улице 4-й Рабочей в Омске. По словам родителей учеников, в туалетах школы осыпается плитка, в санузле разбиты двери, а по помещениям бегают мыши, которых ловят дети. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о том, что отделка помещений и электрическая проводка в одной из школ Омска находятся в аварийном состоянии", - сообщили в пресс-службе регионального СК. Омский Роспотребнадзор также проверит школу. "При выявлении нарушений санитарных норм будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ", — сообщили в ведомстве. После проведения проверок будут приняты меры к исправлению ситуации, в том числе возможно возбуждение уголовного дела по статье "халатность", добавили в СУСК.

https://ria.ru/20241002/shkola-1975948822.html

https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984738796.html

омск

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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)