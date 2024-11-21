https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985045271.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 17 минут. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:46

2024-11-21T16:46

2024-11-21T16:46

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 17 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в 16.14 мск, над морем на значительном расстоянии от берега сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил он ранее. "Отбой воздушной тревоги!" - написал губернатор.

https://ria.ru/20241121/astrakhan-1984970406.html

севастополь

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, безопасность