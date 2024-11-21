https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985045271.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 17 минут. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:46
2024-11-21T16:46
2024-11-21T16:46
севастополь
михаил развожаев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 17 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в 16.14 мск, над морем на значительном расстоянии от берега сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил он ранее. "Отбой воздушной тревоги!" - написал губернатор.
https://ria.ru/20241121/astrakhan-1984970406.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась 17 минут