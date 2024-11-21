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В Севастополе два человека пострадали из-за упавшего дерева - РИА Новости, 21.11.2024
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14:25 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985003662.html
В Севастополе два человека пострадали из-за упавшего дерева
В Севастополе два человека пострадали из-за упавшего дерева - РИА Новости, 21.11.2024
В Севастополе два человека пострадали из-за упавшего дерева
Два человека пострадали в Севастополе из-за упавшего под резким порывом ветра дерева, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:25
2024-11-21T14:25
севастополь
россия
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в Севастополе из-за упавшего под резким порывом ветра дерева, сообщает пресс-служба правительства города. Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 21, 23 и 24 ноября в связи с прохождением холодных фронтальных разделов. На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление ветра до 25-30 метров в секунду, а также резкое похолодание. Спасатели заявили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при непогоде. "Из-за резких порывов ветра на проспекте Победы упало дерево – к вырубке оно не планировалось, жалоб от жителей на его состояние не поступало. Из-за падения дерева, к сожалению, пострадали два человека", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказывается помощь. При этом в правительстве города призвали во время сильного ветра избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и плохо закрепленными конструкциями.
https://ria.ru/20240915/derevya-1972841450.html
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севастополь
россия
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севастополь, россия, происшествия, республика крым
Севастополь, Россия, Происшествия, Республика Крым
В Севастополе два человека пострадали из-за упавшего дерева

В Севастополе два человека пострадали из-за упавшего под порывом ветра дерева

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в Севастополе из-за упавшего под резким порывом ветра дерева, сообщает пресс-служба правительства города.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 21, 23 и 24 ноября в связи с прохождением холодных фронтальных разделов. На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление ветра до 25-30 метров в секунду, а также резкое похолодание. Спасатели заявили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.
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"Из-за резких порывов ветра на проспекте Победы упало дерево – к вырубке оно не планировалось, жалоб от жителей на его состояние не поступало. Из-за падения дерева, к сожалению, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается помощь. При этом в правительстве города призвали во время сильного ветра избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и плохо закрепленными конструкциями.
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