https://ria.ru/20241121/sertifikatsiya-1984960125.html

"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль"

"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль" - РИА Новости, 21.11.2024

"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль"

Компании, планирующие выход на рынки мусульманских стран, могут изучить ключевые особенности сертификации "халяль" в новом справочнике Российского экспортного... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:00

2024-11-21T11:00

2024-11-21T11:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

вэб.рф (вэб)

сертификация

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компании, планирующие выход на рынки мусульманских стран, могут изучить ключевые особенности сертификации "халяль" в новом справочнике Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Материал можно найти в "Базе знаний экспортера" (раздел "Сертификация") - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеке на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.Справочник поможет найти ответы на вопросы, что такое сертификация "халяль" и какие принципы лежат в ее основе, на какую продукцию необходимо получать сертификат и как это сделать, в каких странах халяль открывает двери к успешному экспорту и какие существуют стандарты "халяль" и особенности национальных систем по странам."Халяль - это не просто тренд, а целый мир возможностей для экспортеров. Только за последние шесть лет экспорт халяльных продуктов из России вырос на 38%. Халяль предоставляет производителям значительные преимущества, подтверждая соответствие продукции строгим стандартам качества, безопасности и экологичности. Это как привлекает мусульманских потребителей, так и отвечает на общемировой запрос на этичные и безопасные продукты", - сказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.В РЭЦ отметили, что в числе российских органов по сертификации, имеющих право выдавать сертификаты соответствия "халяль", - "Центр компетенций Халяль при Роскачестве", целью которого является содействие национальной стандартизации, сертификации в сфере "халяль", а также проведение образовательных мероприятий для специалистов различных отраслей и деятельности по просвещению потребителей.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ. Здесь можно найти более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД, в том числе о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и экспорте через маркетплейсы.

https://ria.ru/20241111/moy_eksport-1983147016.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб), сертификация