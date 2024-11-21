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"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль" - РИА Новости, 21.11.2024
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11:00 21.11.2024
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"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль"
"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль" - РИА Новости, 21.11.2024
"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль"
Компании, планирующие выход на рынки мусульманских стран, могут изучить ключевые особенности сертификации "халяль" в новом справочнике Российского экспортного... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:00
2024-11-21T11:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
вэб.рф (вэб)
сертификация
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компании, планирующие выход на рынки мусульманских стран, могут изучить ключевые особенности сертификации "халяль" в новом справочнике Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Материал можно найти в "Базе знаний экспортера" (раздел "Сертификация") - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеке на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.Справочник поможет найти ответы на вопросы, что такое сертификация "халяль" и какие принципы лежат в ее основе, на какую продукцию необходимо получать сертификат и как это сделать, в каких странах халяль открывает двери к успешному экспорту и какие существуют стандарты "халяль" и особенности национальных систем по странам."Халяль - это не просто тренд, а целый мир возможностей для экспортеров. Только за последние шесть лет экспорт халяльных продуктов из России вырос на 38%. Халяль предоставляет производителям значительные преимущества, подтверждая соответствие продукции строгим стандартам качества, безопасности и экологичности. Это как привлекает мусульманских потребителей, так и отвечает на общемировой запрос на этичные и безопасные продукты", - сказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.В РЭЦ отметили, что в числе российских органов по сертификации, имеющих право выдавать сертификаты соответствия "халяль", - "Центр компетенций Халяль при Роскачестве", целью которого является содействие национальной стандартизации, сертификации в сфере "халяль", а также проведение образовательных мероприятий для специалистов различных отраслей и деятельности по просвещению потребителей.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ. Здесь можно найти более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД, в том числе о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и экспорте через маркетплейсы.
https://ria.ru/20241111/moy_eksport-1983147016.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб), сертификация
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ), сертификация

"База знаний экспортера" поможет разобраться в сертификации "халяль"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Компании, планирующие выход на рынки мусульманских стран, могут изучить ключевые особенности сертификации "халяль" в новом справочнике Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Материал можно найти в "Базе знаний экспортера" (раздел "Сертификация") - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеке на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.
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Справочник поможет найти ответы на вопросы, что такое сертификация "халяль" и какие принципы лежат в ее основе, на какую продукцию необходимо получать сертификат и как это сделать, в каких странах халяль открывает двери к успешному экспорту и какие существуют стандарты "халяль" и особенности национальных систем по странам.
"Халяль - это не просто тренд, а целый мир возможностей для экспортеров. Только за последние шесть лет экспорт халяльных продуктов из России вырос на 38%. Халяль предоставляет производителям значительные преимущества, подтверждая соответствие продукции строгим стандартам качества, безопасности и экологичности. Это как привлекает мусульманских потребителей, так и отвечает на общемировой запрос на этичные и безопасные продукты", - сказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.
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В РЭЦ отметили, что в числе российских органов по сертификации, имеющих право выдавать сертификаты соответствия "халяль", - "Центр компетенций Халяль при Роскачестве", целью которого является содействие национальной стандартизации, сертификации в сфере "халяль", а также проведение образовательных мероприятий для специалистов различных отраслей и деятельности по просвещению потребителей.
Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ. Здесь можно найти более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД, в том числе о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и экспорте через маркетплейсы.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)сертификация
 
 
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