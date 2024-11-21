https://ria.ru/20241121/sertifikat-1984996577.html

Нижегородской многодетной семье вручили 1500-й жилищный сертификат

Нижегородской многодетной семье вручили 1500-й жилищный сертификат - РИА Новости, 21.11.2024

Нижегородской многодетной семье вручили 1500-й жилищный сертификат

Юбилейный 1500-й сертификат на улучшение жилищных условий для многодетных семей вручен в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:52

2024-11-21T13:52

2024-11-21T13:52

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

жилье

многодетные семьи

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Юбилейный 1500-й сертификат на улучшение жилищных условий для многодетных семей вручен в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ранее был принят ряд нормативно-правовых актов, упрощающих получение поддержки для многодетных семей. Так, с 2020 года семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для ИЖС в собственность, могут выбрать вместо земельного участка сертификат на улучшение жилищных условий. "1500-й сертификат получила многодетная семья Ирины Сапожниковой из Краснобаковского округа. В семье трое детей, и поэтому им важно приобрести дом побольше. Сертификат имеет достаточно широкий круг возможностей для улучшения жилищных условий. Нижегородцы могут использовать его при оплате ипотеки, для приобретения жилых помещений, на покупку части дома и на другие цели", — говорится в сообщении. С 1 января 2024 года номинал сертификата был увеличен с 470 до 600 тысяч рублей. Сертификат предоставляется за счет средств областного бюджета. "Это очень востребованная мера поддержки, и для нас крайне важно, чтобы процесс ее предоставления был удобен для жителей. В 2024 году нижегородцы предложили целый ряд корректировок, и мы учли многие из них. Очень символично, что такой большой блок изменений мы внесли именно в Год семьи", - приводятся в сообщении слова Никитина. Так, в частности, в этом году правительство региона и законодательное собрание исключили требование о пятилетнем сроке постоянной регистрации на территории Нижегородской области для многодетных семей, где родители – военнослужащие. Также введена норма, позволяющая направить средства жилищного сертификата на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитному договору на приобретение строящегося жилья в многоквартирном жилом доме.

https://ria.ru/20241111/proizvodstvo-1983071720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, глеб никитин, жилье, многодетные семьи