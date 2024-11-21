https://ria.ru/20241121/serbija-1984972510.html

В Сербии по делу о трагедии в Нови-Саде задержали экс-главу Минстроя Весича

В Сербии по делу о трагедии в Нови-Саде задержали экс-главу Минстроя Весича - РИА Новости, 21.11.2024

В Сербии по делу о трагедии в Нови-Саде задержали экс-главу Минстроя Весича

Подавший ранее в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич задержан с еще 10 лицами в связи с гибелью 15 человек из-за... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:07

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БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Подавший ранее в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич задержан с еще 10 лицами в связи с гибелью 15 человек из-за обрушения 1 ноября бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, передает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на прокуратуру. Высшая прокуратура в Нови-Саде сообщила в четверг, что по делу об обрушении конструкций и гибели людей после опроса большого числа граждан и сбора документов задержаны всего 11 человек и указала их инициалы без годов рождения. Они подозреваются в преступлении "создание общей опасности", по разным пунктам этой статьи грозит наказание от 2 до 12 лет тюремного заключения. "До недавнего времени министр строительства Горан Весич задержан. Кроме Весича задержаны и исполняющая обязанности помощника министра по железнодорожному транспорту Анита Димовски и исполняющая обязанности гендиректора акционерного общества "Инфраструктура железных дорог Сербии" Елена Танаскович", - передает портал издания со ссылкой на прокуратуру. Остальные лица также имели отношения к разрешениям на работы и строительству на железнодорожном вокзале. Исполняющая обязанности гендиректора "Инфраструктура железных дорог Сербии" Елена Танаскович в среду подала в отставку вслед за главой минторга, экс-министром строительства Томиславом Момировичем в связи с гибелью 15 человек из-за обрушения бетонного козырька 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Министр внешней и внутренней торговли Сербии Томислав Момирович, который ранее возглавлял министерство строительства, транспорта и инфраструктуры в среду подал в отставку. Пост главы минторга Момирович занимал с 26 октября 2022 года, а до того с октября 2020 года был министром строительства, транспорта и инфраструктуры. Депутаты от оппозиции в среду пытались блокировать работу Высшего суда и прокуратуры в городе Нови-Сад, устроили потасовку с кордоном полиции. Они требовали выпустить ранее задержанных участников протестов из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька на железнодорожном вокзале Нови-Сада, а также призвать к ответу виновных в трагедии. В Белграде днем в среду протестующие провели часовую акцию протеста перед ректоратом госуниверситета и перекрыли почти на час Бранков мост. Представители ряда оппозиционных движений и НПО ранее провели несколько акций в Белграде и Нови-Саде и передали свои требования властям. Среди них отставка премьера, бывшего мэра Нови-Сада Милоша Вучевича, действующего мэра Нови-Сада Милана Джурича, обнародование договоров о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, задержание всех виновных в гибели 15 человек и внеочередной контроль всех инфраструктурных проектов за последние десять лет. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более десяти человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии, депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки в ходе протестов в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане. Вучич ранее заявлял, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель людей.

https://ria.ru/20241105/serbiya-1982046785.html

https://ria.ru/20241106/serbiya-1982060314.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), милош вучевич