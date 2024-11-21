https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец - РИА Новости, 21.11.2024
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец
Французские наемники расстреливали мирных жителей Селидово перед отступлением, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:53
2024-11-21T15:53
2024-11-21T16:18
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СЕЛИДОВО (ДНР), 21 ноя — РИА Новости. Французские наемники расстреливали мирных жителей Селидово перед отступлением, сообщил РИА Новости очевидец.По его словам, солдаты ВСУ при отходе врывались в дома, квартиры и убивали проживавших там людей. Один мужчина остался, забаррикадировал дверь, которую украинские боевики не смогли сломать."И вот он слышал французскую речь, а по рации отвечали украинским языком: "Задания выполнены. Нет времени, идем дальше". То есть у них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке", — рассказал собеседник агентства.Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Группировка войск "Центр" сначала практически взяла город в кольцо, после удалось закрепиться в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открылся путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получила возможность вести наступление в тыл кураховской группировки ВСУ.
https://ria.ru/20241111/fsb-1982990235.html
https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031907.html
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Очевидец: "Наемники из Франции расстреливали мирных жителей в Селидово"
Наемники из Франции расстреливали мирных жителей в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости очевидец
2024-11-21T15:53
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селидово, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция, Россия
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец
Очевидец: французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово в ДНР