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Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 21.11.2024 (обновлено: 16:18 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец - РИА Новости, 21.11.2024
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец
Французские наемники расстреливали мирных жителей Селидово перед отступлением, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:53
2024-11-21T16:18
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
франция
россия
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СЕЛИДОВО (ДНР), 21 ноя — РИА Новости. Французские наемники расстреливали мирных жителей Селидово перед отступлением, сообщил РИА Новости очевидец.По его словам, солдаты ВСУ при отходе врывались в дома, квартиры и убивали проживавших там людей. Один мужчина остался, забаррикадировал дверь, которую украинские боевики не смогли сломать.&quot;И вот он слышал французскую речь, а по рации отвечали украинским языком: &quot;Задания выполнены. Нет времени, идем дальше&quot;. То есть у них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке&quot;, — рассказал собеседник агентства.Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Группировка войск "Центр" сначала практически взяла город в кольцо, после удалось закрепиться в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открылся путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получила возможность вести наступление в тыл кураховской группировки ВСУ.
https://ria.ru/20241111/fsb-1982990235.html
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селидово
донецкая народная республика
украина
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Очевидец: "Наемники из Франции расстреливали мирных жителей в Селидово"
Наемники из Франции расстреливали мирных жителей в Селидово в ДНР, сообщил РИА Новости очевидец
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селидово, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция, Россия
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец

Очевидец: французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово в ДНР

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СЕЛИДОВО (ДНР), 21 ноя — РИА Новости. Французские наемники расстреливали мирных жителей Селидово перед отступлением, сообщил РИА Новости очевидец.
По его словам, солдаты ВСУ при отходе врывались в дома, квартиры и убивали проживавших там людей. Один мужчина остался, забаррикадировал дверь, которую украинские боевики не смогли сломать.
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"И вот он слышал французскую речь, а по рации отвечали украинским языком: "Задания выполнены. Нет времени, идем дальше". То есть у них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке", — рассказал собеседник агентства.

Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Группировка войск "Центр" сначала практически взяла город в кольцо, после удалось закрепиться в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.
Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открылся путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получила возможность вести наступление в тыл кураховской группировки ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныФранцияРоссия
 
 
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