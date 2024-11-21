https://ria.ru/20241121/saratov-1985102372.html

В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину

В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину - РИА Новости, 21.11.2024

В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту гибели женщины, на которую упал остановочный павильон, сообщило... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:51

2024-11-21T23:51

2024-11-21T23:51

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту гибели женщины, на которую упал остановочный павильон, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее региональная прокуратура сообщила, что вечером в четверг на улице Буровая в Саратове от сильных порывов ветра на женщину опрокинулась остановка общественного транспорта, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. "По факту смерти 46-летней женщины в результате опрокидывания остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечает прокуратура региона в Telegram-канале, в ходе проверки предварительно установлено, что остановочный павильон установлен в 2014 году МУП "Городской центр размещения рекламы" и с ноября 2021 года находился на обслуживании у МБУ "Дорстрой". "Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по установлению обстоятельств и причин случившегося. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее завершении", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241121/tigr-1984953041.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)