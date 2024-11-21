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В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину - РИА Новости, 21.11.2024
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23:51 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/saratov-1985102372.html
В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину
В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину - РИА Новости, 21.11.2024
В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту гибели женщины, на которую упал остановочный павильон, сообщило... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:51
2024-11-21T23:51
происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту гибели женщины, на которую упал остановочный павильон, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее региональная прокуратура сообщила, что вечером в четверг на улице Буровая в Саратове от сильных порывов ветра на женщину опрокинулась остановка общественного транспорта, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. "По факту смерти 46-летней женщины в результате опрокидывания остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечает прокуратура региона в Telegram-канале, в ходе проверки предварительно установлено, что остановочный павильон установлен в 2014 году МУП "Городской центр размещения рекламы" и с ноября 2021 года находился на обслуживании у МБУ "Дорстрой". "Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по установлению обстоятельств и причин случившегося. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее завершении", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241121/tigr-1984953041.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину

СК в Саратове возбудил дело после гибели женщины на остановочном павильоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту гибели женщины, на которую упал остановочный павильон, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что вечером в четверг на улице Буровая в Саратове от сильных порывов ветра на женщину опрокинулась остановка общественного транспорта, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.
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"По факту смерти 46-летней женщины в результате опрокидывания остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает прокуратура региона в Telegram-канале, в ходе проверки предварительно установлено, что остановочный павильон установлен в 2014 году МУП "Городской центр размещения рекламы" и с ноября 2021 года находился на обслуживании у МБУ "Дорстрой".
"Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по установлению обстоятельств и причин случившегося. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее завершении", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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