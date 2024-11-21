https://ria.ru/20241121/saratov-1985077189.html

В Саратове при падении остановочного павильона погибла женщина

В Саратове при падении остановочного павильона погибла женщина - РИА Новости, 21.11.2024

В Саратове при падении остановочного павильона погибла женщина

Следователи и прокуратура в Саратове проводят проверки по факту гибели женщины, на которую опрокинулся остановочный павильон. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:25

2024-11-21T19:25

2024-11-21T19:26

происшествия

саратов

ленинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи и прокуратура в Саратове проводят проверки по факту гибели женщины, на которую опрокинулся остановочный павильон. "Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту травмирования женщины на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, в вечернее время 21 ноября 2024 года по адресу: улица Буровая, дом 20, от сильных порывов ветра на женщину упала опрокинувшаяся остановка общественного транспорта. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение... От полученных травм женщина скончалась", - сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. Следственное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту смерти женщины, на которую опрокинулся остановочный павильон. Управление опубликовало видео с места происшествия, где слышен гул ветра и запечатлен лежащий на боку современный остановочный павильон, крепления которого вырвало из земли.

https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985003662.html

саратов

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происшествия, саратов, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)