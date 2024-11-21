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Глава Тверской области Игорь Руденя выделил приоритеты в сфере демографии

Глава Тверской области Игорь Руденя выделил приоритеты в сфере демографии - РИА Новости, 21.11.2024

Глава Тверской области Игорь Руденя выделил приоритеты в сфере демографии

Расширение поддержки многодетных семей и молодых родителей является приоритетной задачей в сфере демографии, отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:54

2024-11-21T22:54

2024-11-21T22:54

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игорь руденя

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Расширение поддержки многодетных семей и молодых родителей является приоритетной задачей в сфере демографии, отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе прямого эфире на телеканале "Россия 24". По словаМ главы региона, на прошлой неделе Верхневолжье стало площадкой масштабного межрегионального демографического форума "Большая семья – тверская традиция". Такое название не случайно. Есть статистические данные, что в Тверской губернии на рубеже 19 и 20 веков семьи были самыми многодетными в Центральной России – в среднем они воспитывали по девять детей. Говоря о современной системе поддержки семей, Руденя подчеркнул приоритетность вопросов демографической и семейной политики. "Чем выше численность населения, тем сильнее наша экономика. Важно, чтобы люди хотели создавать большие семьи и знали, что их поддержат во всем. Если семья многодетная – для нас это радость", – сказал губернатор. Глава региона также назвал лидеров среди муниципалитетов Верхневолжья по результативности семейной политики. Наибольшее количество многодетных семей – в Твери (4315), Калининском (1179) и Конаковском (955) округах. В них проживает более 40% всех многодетных семей тверского региона – 6449 и воспитывается 21163 ребенок. Не менее важное направление демографической политики региона – поддержка молодых семей. Руденя напомнил о ключевых государственных мерах. Так, по поручению президента России Владимира Путина до 2030 года продлена программа семейной ипотеки. При этом у семей, в которых родился первенец, есть возможность рефинансировать действующий кредит. В Тверской области жилищный пакет дополнен программой частичного погашения ипотеки, которая действует в Верхневолжье с 2019 года. Кроме того, увеличен размер выплаты для всех категорий семей с детьми. Продолжается выдача сертификатов молодым семьям для улучшения жилищных условий. Предусмотрена дополнительная выплата для молодых семей, которые уже получили сертификаты и у которых в течение года после этого родился или был усыновлен еще один ребенок. Руденя отметил, что прорабатываются новые направления поддержки. В том числе, по повышению доступности жилья для молодых родителей с детьми. Кроме того, речь шла о помощи молодым семьям в трудоустройстве. Областной службой занятости реализуется ряд специальных программ. А предприятия региона вводят собственные направления для семей работников с детьми. Помимо подарков на Новый год и День знаний, компании предоставляют дополнительный оплачиваемый отпуск, материальные выплаты при рождении ребенка, к 1 сентября, льготные путевки в детские оздоровительные лагеря, организуют экскурсионные детские и семейные поездки. Также среди мер – компенсация оплаты детского сада, спортивных секций и творческих кружков, посещение детьми работников спортивных объектов и прочие меры. Глава региона поблагодарил предприятия Тверской области за поддержку семей, вклад в укрепление демографии Верхневолжья. Востребованным направлением господдержки также является социальный контракт. При этом в приоритетном порядке рассматриваются заявления на участие в программе от многодетных семей. Только в 2023 и 2024 годах программой соцконтракта в регионе воспользовалось более одной тысячи семей с детьми, в том числе 203 многодетных. Если в 2016-2019 годах участниками программы были 518 семей с детьми, то в 2020-2023 годах их число увеличилось в 6 раз – до 3173. По соцконтракту можно приобрести оборудование для открытия собственного дела, развития приусадебного хозяйства, получить новую специальность. Руденя отметил, что в настоящее время рассматривается возможность расширения направлений применения средств соцконтракта. Важным в региональной демографической политике губернатор назвал воспитание детей со школьной скамьи в духе традиционных семейных ценностей. В 2018 году в Тверской области принята стратегия духовно-нравственного воспитания детей. Один из ключевых акцентов в ней сделан на формирование семейных ценностей. Это уроки, различные конкурсы, фестивали и другие интересные мероприятия, благодаря которым дети, в том числе изучают историю своих семей. В завершение прямого эфира в преддверии Дня матери, который будет отмечаться 24 ноября, прозвучали поздравления от участников специальной военной операции представительницам родного Верхневолжья. "Честь и слава нашим матерям, которые вырастили таких защитников Отечества. Тверская область всегда была и будет примером того, какими должны быть родители и какими должны быть дети. Хочу пожелать всем мамам области здоровья, радости и как можно больше детей, внуков и правнуков", – обратился к жительницам Тверской области губернатор.

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общество, тверь, россия, тверская область, игорь руденя, владимир путин