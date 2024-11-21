Рейтинг@Mail.ru
Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
22:30 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rost-1985096250.html
Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей
Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей - РИА Новости, 21.11.2024
Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:30
2024-11-21T22:30
тверская область
общество
тверь
игорь руденя
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985095877_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_adccf0f4ce23c7a59353ca064e4ad87c.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой рост числа многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало в четверг во время прямого эфира с жителями региона. Главной темой прямого эфира с участием губернатора стала демография, поддержка семей с детьми. В частности, глава региона назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой рост числа многодетных семей. "Если говорить по динамике роста многодетных семей – это Калининский и Конаковский округа, город Тверь. Это основные три", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В этих муниципалитетах проживает более 40% всех многодетных семей тверского региона. По динамике роста количества детей в многодетных семьях лидерами являются Конаковский, Рамешковский, Калининский, Спировский, Андреапольский округа и город Тверь. В Конаковском округе этот показатель за последние четыре года увеличился почти в полтора раза, а в остальных муниципалитетах – более чем на 30 %. По динамике численности всего детского населения лидирует Калининский округ - с 2020 года прирост составил 21%. Также хорошие показатели у Сонковского (5,7%), Лихославльского (5,4%), Бежецкого (4%) округов.
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985095877_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_2dd25c139e647874abff2b4a6a0c0d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тверь, игорь руденя, россия
Тверская область, Общество, Тверь, Игорь Руденя, Россия

Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей
Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой рост числа многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявление прозвучало в четверг во время прямого эфира с жителями региона. Главной темой прямого эфира с участием губернатора стала демография, поддержка семей с детьми.
В частности, глава региона назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой рост числа многодетных семей.
"Если говорить по динамике роста многодетных семей – это Калининский и Конаковский округа, город Тверь. Это основные три", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В этих муниципалитетах проживает более 40% всех многодетных семей тверского региона.
По динамике роста количества детей в многодетных семьях лидерами являются Конаковский, Рамешковский, Калининский, Спировский, Андреапольский округа и город Тверь. В Конаковском округе этот показатель за последние четыре года увеличился почти в полтора раза, а в остальных муниципалитетах – более чем на 30 %.
По динамике численности всего детского населения лидирует Калининский округ - с 2020 года прирост составил 21%. Также хорошие показатели у Сонковского (5,7%), Лихославльского (5,4%), Бежецкого (4%) округов.
 
Тверская областьОбществоТверьИгорь РуденяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала