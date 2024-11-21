https://ria.ru/20241121/rost-1985096250.html

Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей

Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей - РИА Новости, 21.11.2024

Руденя назвал муниципалитеты-лидеры по росту числа многодетных семей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:30

2024-11-21T22:30

2024-11-21T22:30

тверская область

общество

тверь

игорь руденя

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985095877_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_adccf0f4ce23c7a59353ca064e4ad87c.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой рост числа многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало в четверг во время прямого эфира с жителями региона. Главной темой прямого эфира с участием губернатора стала демография, поддержка семей с детьми. В частности, глава региона назвал муниципалитеты - лидеры по результативности семейной политики, где за прошедшие годы произошел самый большой рост числа многодетных семей. "Если говорить по динамике роста многодетных семей – это Калининский и Конаковский округа, город Тверь. Это основные три", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В этих муниципалитетах проживает более 40% всех многодетных семей тверского региона. По динамике роста количества детей в многодетных семьях лидерами являются Конаковский, Рамешковский, Калининский, Спировский, Андреапольский округа и город Тверь. В Конаковском округе этот показатель за последние четыре года увеличился почти в полтора раза, а в остальных муниципалитетах – более чем на 30 %. По динамике численности всего детского населения лидирует Калининский округ - с 2020 года прирост составил 21%. Также хорошие показатели у Сонковского (5,7%), Лихославльского (5,4%), Бежецкого (4%) округов.

тверь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тверь, игорь руденя, россия