https://ria.ru/20241121/rossiya-1984933620.html

Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА

Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024

Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:17

2024-11-21T07:17

2024-11-21T07:17

специальная военная операция на украине

волгоградская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241121/bpla-1984929852.html

волгоградская область

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волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)