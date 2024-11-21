https://ria.ru/20241121/rossiya-1984933620.html
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:17
2024-11-21T07:17
2024-11-21T07:17
специальная военная операция на украине
волгоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969433115_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_282411517dbbb9c448c29d0f4ee6047c.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241121/bpla-1984929852.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969433115_0:0:1425:1069_1920x0_80_0_0_8295f95971dbba973811bd2fae3a1c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбило над Ростовской и Волгоградской областями два БПЛА ВСУ