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Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984933620.html
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:17
2024-11-21T07:17
специальная военная операция на украине
волгоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241121/bpla-1984929852.html
волгоградская область
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волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два украинских БПЛА

Минобороны: ПВО сбило над Ростовской и Волгоградской областями два БПЛА ВСУ

© Минобороны РоссииЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Минобороны России
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.
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Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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