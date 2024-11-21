https://ria.ru/20241121/rossiya-1984931241.html
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина" - РИА Новости, 21.11.2024
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"
Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:14
2024-11-21T06:14
2024-11-21T06:14
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина" о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- сказано в документах. По данным РИА Новости, в Минюст России от организации с 2022 года не поступала информация о продолжении ее деятельности, а также отчеты. Согласно картотеке Хамовнического райсуда, заседание по рассмотрению иска назначено на 3 декабря.
https://ria.ru/20241106/minyust-1982099672.html
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россия
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"
Минюст попросил Хамовнический суд прекратить деятельность организации "Родина"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина" о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- сказано в документах.
По данным РИА Новости, в Минюст России
от организации с 2022 года не поступала информация о продолжении ее деятельности, а также отчеты.
Согласно картотеке Хамовнического райсуда, заседание по рассмотрению иска назначено на 3 декабря.