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Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина" - РИА Новости, 21.11.2024
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06:14 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984931241.html
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина" - РИА Новости, 21.11.2024
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"
Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:14
2024-11-21T06:14
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина" о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- сказано в документах. По данным РИА Новости, в Минюст России от организации с 2022 года не поступала информация о продолжении ее деятельности, а также отчеты. Согласно картотеке Хамовнического райсуда, заседание по рассмотрению иска назначено на 3 декабря.
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россия
Россия
Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"

Минюст попросил Хамовнический суд прекратить деятельность организации "Родина"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина" о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра",- сказано в документах.
По данным РИА Новости, в Минюст России от организации с 2022 года не поступала информация о продолжении ее деятельности, а также отчеты.
Согласно картотеке Хамовнического райсуда, заседание по рассмотрению иска назначено на 3 декабря.
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