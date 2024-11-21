https://ria.ru/20241121/rossiya-1984926266.html

В ДНР прокомментировали решение об ударах вглубь России

В ДНР прокомментировали решение об ударах вглубь России - РИА Новости, 21.11.2024

В ДНР прокомментировали решение об ударах вглубь России

Решение по нанесению ударов вглубь Российской Федерации существенно ухудшит положение его авторов на мировой арене, а также будет знаком "объявления войны НАТО... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:34

2024-11-21T02:34

2024-11-21T02:35

специальная военная операция на украине

с-400 «триумф»

вооруженные силы украины

евросоюз

нато

жозеп боррель

джо байден

владимир путин

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Решение по нанесению ударов вглубь Российской Федерации существенно ухудшит положение его авторов на мировой арене, а также будет знаком "объявления войны НАТО России", заявил РИА Новости спикер Народного совета ДНР Константин Кузьмин. "Решение по нанесению ударов вглубь Российской Федерации существенно ухудшит положение его авторов на мировой арене, а также будет знаком "объявления войны НАТО России", - сказал РИА Новости Кузьмин. По его словам, при ударах западными дальнобойными ракетами вглубь РФ "можно смело говорить, что НАТО объявило открытую Третью мировую войну". Кузьмин добавил, что, по его мнению, в таком случае у России "будут полностью развязаны руки для того, чтобы показать, что они (бенефициары и исполнители атак дальнобойными ракетами вглубь РФ - ред.) ещё не видели за два года специальной военной операции". В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/kiev-1984621977.html

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

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с-400 «триумф», вооруженные силы украины, евросоюз, нато, жозеп боррель, джо байден, владимир путин, украина, сша, россия