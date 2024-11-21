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Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов - РИА Новости, 21.11.2024
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:08
2024-11-21T19:08
2024-11-21T19:08
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Это чрезвычайно тревожная тенденция и она может привести к катастрофическим последствиям. В этой связи вновь призываем осудить многочисленные преступные действия Киева в отношении мирных ядерных объектов и их персонала. Сделать это необходимо как можно скорее", - заявил Ульянов, комментируя доклад гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".
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в мире, россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Вена, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Постпред Ульянов призвал осудить действия Киева в отношении ядерных объектов