https://ria.ru/20241121/rossija-1985074934.html

Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов

Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов - РИА Новости, 21.11.2024

Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов

Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:08

2024-11-21T19:08

2024-11-21T19:08

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магатэ

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Это чрезвычайно тревожная тенденция и она может привести к катастрофическим последствиям. В этой связи вновь призываем осудить многочисленные преступные действия Киева в отношении мирных ядерных объектов и их персонала. Сделать это необходимо как можно скорее", - заявил Ульянов, комментируя доклад гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".

https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html

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в мире, россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), магатэ