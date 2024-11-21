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Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов - РИА Новости, 21.11.2024
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19:08 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rossija-1985074934.html
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов - РИА Новости, 21.11.2024
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов
Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:08
2024-11-21T19:08
в мире
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вена
киев
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Это чрезвычайно тревожная тенденция и она может привести к катастрофическим последствиям. В этой связи вновь призываем осудить многочисленные преступные действия Киева в отношении мирных ядерных объектов и их персонала. Сделать это необходимо как можно скорее", - заявил Ульянов, комментируя доклад гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".
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в мире, россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Вена, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Россия призвала осудить действия Киева в отношении ядерных объектов

Постпред Ульянов призвал осудить действия Киева в отношении ядерных объектов

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия призывает осудить преступные действия украинских властей в отношении мирных ядерных объектов и их персонала, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это чрезвычайно тревожная тенденция и она может привести к катастрофическим последствиям. В этой связи вновь призываем осудить многочисленные преступные действия Киева в отношении мирных ядерных объектов и их персонала. Сделать это необходимо как можно скорее", - заявил Ульянов, комментируя доклад гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".
Представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной
11 марта, 16:58
 
В миреРоссияВенаКиевМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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