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"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса - РИА Новости, 21.11.2024
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Наука
 
18:58 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса - РИА Новости, 21.11.2024
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса
"Роскосмос" показал обрушившийся в четверг на Москву шторм на снимке, сделанном спутником. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:58
2024-11-21T18:58
наука
космос - риа наука
москва
московская область (подмосковье)
роскосмос
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" показал обрушившийся в четверг на Москву шторм на снимке, сделанном спутником. "Спутники "Роскосмоса" следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о порывах до 25 метров в секунду. Прогнозируется, что выпадет до половины месячной нормы осадков", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". Уточняется, что снимок сделал спутник "Метеор-М".
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космос - риа наука, москва, московская область (подмосковье), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Московская область (Подмосковье), Роскосмос
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса

"Роскосмос" показал, как из космоса выглядит шторм, обрушившийся на Москву

© РоскосмосПрохождение циклона над Москвой
Прохождение циклона над Москвой - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Роскосмос
Прохождение циклона над Москвой
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" показал обрушившийся в четверг на Москву шторм на снимке, сделанном спутником.
"Спутники "Роскосмоса" следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о порывах до 25 метров в секунду. Прогнозируется, что выпадет до половины месячной нормы осадков", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".
Уточняется, что снимок сделал спутник "Метеор-М".
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НаукаКосмос - РИА НаукаМоскваМосковская область (Подмосковье)Роскосмос
 
 
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