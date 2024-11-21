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"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса - РИА Новости, 21.11.2024
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса
"Роскосмос" показал обрушившийся в четверг на Москву шторм на снимке, сделанном спутником. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:58
2024-11-21T18:58
2024-11-21T18:58
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" показал обрушившийся в четверг на Москву шторм на снимке, сделанном спутником. "Спутники "Роскосмоса" следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о порывах до 25 метров в секунду. Прогнозируется, что выпадет до половины месячной нормы осадков", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". Уточняется, что снимок сделал спутник "Метеор-М".
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космос - риа наука, москва, московская область (подмосковье), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Московская область (Подмосковье), Роскосмос
"Роскосмос" показал фото шторма в Москве из космоса
"Роскосмос" показал, как из космоса выглядит шторм, обрушившийся на Москву