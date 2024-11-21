https://ria.ru/20241121/raketa-1985041005.html

В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету

В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету - РИА Новости, 21.11.2024

В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету

Военнослужащие РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:25

2024-11-21T16:25

2024-11-21T16:33

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

республика крым

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога, сообщил он."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал губернатор.Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил он.

https://ria.ru/20241121/ukraina-1985038518.html

севастополь

россия

республика крым

черное море

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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, республика крым, черное море