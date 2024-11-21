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В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 21.11.2024 (обновлено: 16:33 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/raketa-1985041005.html
В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету
В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету - РИА Новости, 21.11.2024
В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету
Военнослужащие РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:25
2024-11-21T16:33
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
республика крым
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога, сообщил он."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал губернатор.Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил он.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1985038518.html
севастополь
россия
республика крым
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, республика крым, черное море
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Черное море
В Севастополе сбили противокорабельную украинскую ракету

В Севастополе над морем сбили противокорабельную украинскую ракету "Нептун"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита противокорабельная ракета "Нептун", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога, сообщил он.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал губернатор.
Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил он.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
На территории Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымЧерное море
 
 
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