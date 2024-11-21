https://ria.ru/20241121/raketa-1985028782.html
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29"
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29" - РИА Новости, 21.11.2024
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29"
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:40
2024-11-21T15:40
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". "Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-29" №459. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сообщил комментатор пуска. Старт состоялся в 15.22 мск. Полёт корабля к Международной космической станции займёт двое суток, а стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17.36 мск 23 ноября. В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Также "Прогресс" везёт аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати. Ранее российский космонавт Алексей Овчинин, сейчас находящийся на станции, сообщил журналистам, что "Прогресс МС-29" также привезёт экипажу посылки от родных и близких к Новому году.
https://ria.ru/20241119/ms-27-1984704474.html
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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, роскосмос, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Алексей Овчинин, Роскосмос, Россия
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29"
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-29"
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-29" №459. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сообщил комментатор пуска.
Старт состоялся в 15.22 мск. Полёт корабля к Международной космической станции займёт двое суток, а стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17.36 мск 23 ноября.
В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.
Также "Прогресс" везёт аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати.
Ранее российский космонавт Алексей Овчинин
, сейчас находящийся на станции, сообщил журналистам, что "Прогресс МС-29" также привезёт экипажу посылки от родных и близких к Новому году.