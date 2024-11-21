https://ria.ru/20241121/raketa-1985028782.html

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29" - РИА Новости, 21.11.2024

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29"

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:40

2024-11-21T15:40

2024-11-21T16:00

наука

космос - риа наука

байконур (город)

алексей овчинин

роскосмос

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985033615_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_79e63e58061a9d7df31aa9a89cbbab3b.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". "Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-29" №459. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сообщил комментатор пуска. Старт состоялся в 15.22 мск. Полёт корабля к Международной космической станции займёт двое суток, а стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17.36 мск 23 ноября. В корабль загружены 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Также "Прогресс" везёт аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати. Ранее российский космонавт Алексей Овчинин, сейчас находящийся на станции, сообщил журналистам, что "Прогресс МС-29" также привезёт экипажу посылки от родных и близких к Новому году.

https://ria.ru/20241119/ms-27-1984704474.html

https://ria.ru/20241119/mks-1984719512.html

байконур (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, роскосмос, россия