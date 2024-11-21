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Путин высказался о современных средствах ПВО - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 21.11.2024 (обновлено: 00:51 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985084421.html
Путин высказался о современных средствах ПВО
Путин высказался о современных средствах ПВО - РИА Новости, 22.11.2024
Путин высказался о современных средствах ПВО
Современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", они атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:28
2024-11-22T00:51
специальная военная операция на украине
россия
европа
владимир путин
ракета "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", они атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - сказал Путин в обращении.
https://ria.ru/20241121/putin-1985084535.html
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россия, европа, владимир путин, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
Путин высказался о современных средствах ПВО

Путин заявил, что современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", они атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
"Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - сказал Путин в обращении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности
Вчера, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
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