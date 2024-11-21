https://ria.ru/20241121/putin-1985084421.html

Путин высказался о современных средствах ПВО

Путин высказался о современных средствах ПВО - РИА Новости, 22.11.2024

Путин высказался о современных средствах ПВО

Современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", они атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T20:28

2024-11-21T20:28

2024-11-22T00:51

специальная военная операция на украине

россия

европа

владимир путин

ракета "орешник"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", они атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - сказал Путин в обращении.

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россия, европа, владимир путин, ракета "орешник"