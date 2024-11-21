https://ria.ru/20241121/produkty-1984958028.html
Попова сообщила о завершении процесса импортозамещения продуктов питания
Попова сообщила о завершении процесса импортозамещения продуктов питания - РИА Новости, 21.11.2024
Попова сообщила о завершении процесса импортозамещения продуктов питания
Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён, на полках магазинов в полной мере представлены отечественные продукты, и население имеет к ним... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:49
2024-11-21T10:49
2024-11-21T10:54
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён, на полках магазинов в полной мере представлены отечественные продукты, и население имеет к ним доступ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Проводится постоянный мониторинг продуктов питания на полках магазинов, результаты которого убедительно показывают, что процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ", - сказала Попова на Всероссийском научном конгрессе "Эрисмановские чтения – 2024. Новое в нутрициологии и гигиене питания для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".Она отметила, что здоровое питание – это самый простой и эффективный путь к здоровьесбережению и активному долголетию, поэтому вопросы обеспечения населения качественными и безопасными пищевыми продуктами всегда находятся в приоритете деятельности Роспотребнадзора.Так, по словам Поповой, сформирована уникальная база данных химического состава и содержания основных пищевых веществ, позволяющая оценить содержание соли, добавленных сахаров, насыщенных жирных кислот, пищевых добавок, консервантов.
https://ria.ru/20241115/moskalkova-1983952187.html
https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html
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общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова сообщила о завершении процесса импортозамещения продуктов питания
Попова: отечественные продукты представлены в полной мере и доступны для граждан
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён, на полках магазинов в полной мере представлены отечественные продукты, и население имеет к ним доступ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Проводится постоянный мониторинг продуктов питания на полках магазинов, результаты которого убедительно показывают, что процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ", - сказала Попова на Всероссийском научном конгрессе "Эрисмановские чтения – 2024. Новое в нутрициологии и гигиене питания для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
Она отметила, что здоровое питание – это самый простой и эффективный путь к здоровьесбережению и активному долголетию, поэтому вопросы обеспечения населения качественными и безопасными пищевыми продуктами всегда находятся в приоритете деятельности Роспотребнадзора.
Так, по словам Поповой, сформирована уникальная база данных химического состава и содержания основных пищевых веществ, позволяющая оценить содержание соли, добавленных сахаров, насыщенных жирных кислот, пищевых добавок, консервантов.