https://ria.ru/20241121/privivki-1985059938.html

Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье

Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2024

Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье

В ветеринарных станциях Госветслужбы Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:43

2024-11-21T17:43

2024-11-21T17:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/40/1563534058_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bf9543a89d35c3b1fa0b8d0b2da9447e.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В ветеринарных станциях Госветслужбы Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Вакцинация направлена на создание у животного иммунитета, противостоящего разного рода инфекциям. Она создает иммунитет к конкретному заболеванию, от которого сделана.С начала года в ветеринарных станциях Госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак.Данный отечественный препарат изготавливает компания "Ветбиохим". Он направлен на выработку иммунитета у животного от следующих заболеваний: чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтерит, лептоспироз и бешенство собак.В ведомстве отметили, что запись на прием в ветеринарные клиники ведется по телефону единого кол-центра или на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20241120/koshki-1984856812.html

https://ria.ru/20241120/razvlecheniya-1984889816.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)