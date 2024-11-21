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Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:43 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/privivki-1985059938.html
Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье
Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2024
Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье
В ветеринарных станциях Госветслужбы Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:43
2024-11-21T17:43
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В ветеринарных станциях Госветслужбы Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Вакцинация направлена на создание у животного иммунитета, противостоящего разного рода инфекциям. Она создает иммунитет к конкретному заболеванию, от которого сделана.С начала года в ветеринарных станциях Госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак.Данный отечественный препарат изготавливает компания "Ветбиохим". Он направлен на выработку иммунитета у животного от следующих заболеваний: чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтерит, лептоспироз и бешенство собак.В ведомстве отметили, что запись на прием в ветеринарные клиники ведется по телефону единого кол-центра или на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20241120/koshki-1984856812.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 11 тысяч собак привили от опасных заболеваний в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСобака в ветеринарной клинике
Собака в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Собака в ветеринарной клинике. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В ветеринарных станциях Госветслужбы Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Вакцинация направлена на создание у животного иммунитета, противостоящего разного рода инфекциям. Она создает иммунитет к конкретному заболеванию, от которого сделана.
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Более 42 тысяч кошек вакцинировали от бешенства в Подмосковье
20 ноября, 15:47
С начала года в ветеринарных станциях Госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья было привито комплексной вакциной "Мультикан-8" 11,3 тысячи собак.
Данный отечественный препарат изготавливает компания "Ветбиохим". Он направлен на выработку иммунитета у животного от следующих заболеваний: чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтерит, лептоспироз и бешенство собак.
В ведомстве отметили, что запись на прием в ветеринарные клиники ведется по телефону единого кол-центра или на региональном портале госуслуг.
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