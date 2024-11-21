https://ria.ru/20241121/prikame-1985101304.html

В Прикамье потушили пожар в производственном здании

В Прикамье потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 21.11.2024

В Прикамье потушили пожар в производственном здании

Пожар в Кунгуре в Прикамье, где горело двухэтажное производственное здание с пристройками, полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:34

2024-11-21T23:34

2024-11-21T23:34

происшествия

кунгур

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар в Кунгуре в Прикамье, где горело двухэтажное производственное здание с пристройками, полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Кунгуре в Прикамье горит двухэтажное производственное здание с пристройками. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. "Пожар в Прикамье полностью потушен", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html

кунгур

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2024

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происшествия, кунгур, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)