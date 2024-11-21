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В Прикамье потушили пожар в производственном здании
В Прикамье потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 21.11.2024
В Прикамье потушили пожар в производственном здании
Пожар в Кунгуре в Прикамье, где горело двухэтажное производственное здание с пристройками, полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:34
2024-11-21T23:34
2024-11-21T23:34
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар в Кунгуре в Прикамье, где горело двухэтажное производственное здание с пристройками, полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Кунгуре в Прикамье горит двухэтажное производственное здание с пристройками. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. "Пожар в Прикамье полностью потушен", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html
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происшествия, кунгур, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кунгур, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Прикамье потушили пожар в производственном здании
МЧС: в Кунгуре потушили пожар в производственном здании с пристройками