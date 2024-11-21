https://ria.ru/20241121/prikame-1985094191.html
В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками
В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками - РИА Новости, 21.11.2024
В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками
Двухэтажное производственное здание с пристройками горит в Кунгуре в Прикамье, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:10
2024-11-21T22:10
2024-11-21T22:10
происшествия
кунгур
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двухэтажное производственное здание с пристройками горит в Кунгуре в Прикамье, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. "В Прикамье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 "квадратах". В Кунгуре загорелось двухэтажное производственное здание с пристройками", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 30 специалистов и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20241120/pozhar-1984738509.html
кунгур
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кунгур, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кунгур, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками
В Кунгуре загорелось двухэтажное производственное здание с пристройками