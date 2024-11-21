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В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками

В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками - РИА Новости, 21.11.2024

В Прикамье загорелось производственное здание с пристройками

Двухэтажное производственное здание с пристройками горит в Кунгуре в Прикамье, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:10

2024-11-21T22:10

2024-11-21T22:10

происшествия

кунгур

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Двухэтажное производственное здание с пристройками горит в Кунгуре в Прикамье, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. "В Прикамье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 "квадратах". В Кунгуре загорелось двухэтажное производственное здание с пристройками", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 30 специалистов и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20241120/pozhar-1984738509.html

кунгур

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происшествия, кунгур, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)