https://ria.ru/20241121/pozhar-1984936134.html

В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА

В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024

В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА

Пожар произошел на промышленном объекте от падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:09

2024-11-21T08:09

2024-11-21T08:17

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте от падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram."В Константиновском районе утром от падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте. Дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров", - написал он.Слюсарь уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.Ранее он сообщил, что ночью средствами ПВО в Мясниковском районе области был уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область