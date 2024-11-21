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В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА
В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА
Пожар произошел на промышленном объекте от падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:09
2024-11-21T08:09
2024-11-21T08:17
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происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте от падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram."В Константиновском районе утром от падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте. Дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров", - написал он.Слюсарь уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.Ранее он сообщил, что ночью средствами ПВО в Мясниковском районе области был уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте после падения БПЛА