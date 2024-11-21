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В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" - РИА Новости, 21.11.2024
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе дома в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:47
2024-11-21T14:47
2024-11-21T14:47
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе дома в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, сегодня в первой половине дня на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе одного из домов Кировского района по улице Южногорняцкой подорвался мужчина 1949 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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донецк, кировский район, украина, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
Кулемзин: в Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"