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В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/postradavshiy-1985010079.html
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" - РИА Новости, 21.11.2024
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе дома в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:47
2024-11-21T14:47
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе дома в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, сегодня в первой половине дня на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе одного из домов Кировского района по улице Южногорняцкой подорвался мужчина 1949 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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донецк
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донецк, кировский район, украина, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке мужчина пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"

Кулемзин: в Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктория Виатрис | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе дома в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, сегодня в первой половине дня на противопехотной фугасной мине "Лепесток" во дворе одного из домов Кировского района по улице Южногорняцкой подорвался мужчина 1949 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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