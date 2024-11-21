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Во Франции сотрудники Hennessy устроили забастовку из-за китайских пошлин

Во Франции сотрудники Hennessy устроили забастовку из-за китайских пошлин - РИА Новости, 21.11.2024

Во Франции сотрудники Hennessy устроили забастовку из-за китайских пошлин

Персонал коньячного дома Hennessy во Франции устроил беспрецедентную забастовку на фоне введения Китаем таможенных пошлин на бренди из ЕС, передает издание Sud... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:57

2024-11-21T19:57

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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Персонал коньячного дома Hennessy во Франции устроил беспрецедентную забастовку на фоне введения Китаем таможенных пошлин на бренди из ЕС, передает издание Sud Ouest. "От 500 до 600 человек (половина сотрудников компании, где работают 1100 человек – ред.) вышли на забастовку против решения руководства экспортировать коньяк в бочках, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин", - пишет СМИ. Забастовка проходит в департаменте Шаранта региона Новая Аквитания на западе Франции. У главного офиса компании протестующие установили барбекю и растянули транспаранты с логотипами профсоюзов. Как сообщили профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO), они не намерены прекращать акцию и также призывают к масштабной манифестации профессионалов отрасли на следующей неделе. Предполагается, что данная мера позволит избежать налога в 35%, который придется уплатить при ввозе коньяка в КНР уже в бутылках. Ранее в компании заявили, что планируют найти подрядчика в Китае для бутилирования напитка. Мера будет тестироваться уже сейчас, чтобы проверить, как она повлияет на качество коньяка. Сотрудники опасаются, что это приведет к массовым сокращениям. При этом в компании отметили, что не рассматривают возможность переноса производства из департамента Коньяк, однако намерены "принять все меры, чтобы защитить свои интересы". В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января 2024 года в ответ на обращения китайских компаний. Национальное межпрофессиональное бюро производителей коньяка Франции обратилось к руководству страны с требованием принять меры для достижения договоренности с КНР об отмене пошлин на их продукцию. Производители считают, что эффект пошлин будет катастрофическим для всего сектора и экономики регионов, где производят спиртной напиток. По их информации, на Китай приходится 25% от всего экспорта французского коньяка. В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию в ответ на введение Евросоюзом таможенных пошлин на китайские электрокары. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного варианта.

https://ria.ru/20241121/ek-1985073821.html

https://ria.ru/20241119/putin-1984608550.html

https://ria.ru/20241030/poshliny-1980961598.html

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китай, франция, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире