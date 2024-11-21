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Свыше 40 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:26 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/podmoskove-1985055689.html
Свыше 40 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ Подмосковья
Свыше 40 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2024
Свыше 40 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ Подмосковья
Более 40 миллиардов рублей составил фактический объем инвестиций, осуществленных резидентами и управляющими компаниями на территориях особых экономических зон... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:26
2024-11-21T17:26
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей составил фактический объем инвестиций, осуществленных резидентами и управляющими компаниями на территориях особых экономических зон Подмосковья за первые три квартала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."За первые девять месяцев 2024 года резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов почти 39,3 миллиарда рублей. Еще 800 миллионов рублей было инвестировано управляющими компаниями в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объем инвестиций на территории ОЭЗ Подмосковья за первые девять месяцев 2024 года составил 40,1 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Лидером по объему инвестиций за первые три квартала стала ОЭЗ "Дубна", на территории которой было инвестировано 24,7 миллиарда рублей. Второе место по объему инвестиций в отчетном периоде занимает ОЭЗ "Исток" – здесь инвестировано 7,4 миллиарда рублей. На третьем месте - ОЭЗ "Кашира" с объемом инвестиций 3,9 миллиарда рублей.Кроме того, 3,2 миллиарда рублей инвестировано на территории ОЭЗ "Ступино Квадрат", почти 900 миллионов рублей – в ОЭЗ "Максимиха".
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика

Свыше 40 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ Подмосковья

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей составил фактический объем инвестиций, осуществленных резидентами и управляющими компаниями на территориях особых экономических зон Подмосковья за первые три квартала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"За первые девять месяцев 2024 года резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов почти 39,3 миллиарда рублей. Еще 800 миллионов рублей было инвестировано управляющими компаниями в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объем инвестиций на территории ОЭЗ Подмосковья за первые девять месяцев 2024 года составил 40,1 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Лидером по объему инвестиций за первые три квартала стала ОЭЗ "Дубна", на территории которой было инвестировано 24,7 миллиарда рублей. Второе место по объему инвестиций в отчетном периоде занимает ОЭЗ "Исток" – здесь инвестировано 7,4 миллиарда рублей. На третьем месте - ОЭЗ "Кашира" с объемом инвестиций 3,9 миллиарда рублей.
Кроме того, 3,2 миллиарда рублей инвестировано на территории ОЭЗ "Ступино Квадрат", почти 900 миллионов рублей – в ОЭЗ "Максимиха".
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