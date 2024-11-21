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Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год - РИА Новости, 21.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:46 21.11.2024 (обновлено: 11:47 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969958.html
Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год
Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год - РИА Новости, 21.11.2024
Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год
Меры поддержки медиков в Кировской области продлят на 2025 год, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:46
2024-11-21T11:47
кировская область
александр соколов
врачи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Меры поддержки медиков в Кировской области продлят на 2025 год, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона рассказал о работе по обеспечению кадрами системы здравоохранения, подчеркнув, что "для этого в 2024 году в регионе введены беспрецедентные меры". "Для врачей узких специальностей, работающих исключительно в государственных поликлиниках на 1,25 ставки, введена ежеквартальная премия от правительства Кировской области в размере 150 тысяч рублей. Это позволило обеспечить свыше 116 тысяч дополнительных приемов врачами дефицитных специальностей. Мера будет продлена и на следующий год", – сказал Соколов. Он отметил, что меры поддержки введены и для самого массового сегмента здравоохранения – участковых педиатров, терапевтов и врачей скорой помощи, совмещающих трудовую деятельность с обучением в ординатуре. Размер социальной выплаты составляет 50 тысяч рублей ежемесячно, для врачей скорой медицинской помощи, работающих в городе Кирове, – 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241114/premiya-1983730371.html
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александр соколов, врачи
Кировская область, Александр Соколов, Врачи

Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Меры поддержки медиков в Кировской области продлят на 2025 год, заявил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона рассказал о работе по обеспечению кадрами системы здравоохранения, подчеркнув, что "для этого в 2024 году в регионе введены беспрецедентные меры".
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"Для врачей узких специальностей, работающих исключительно в государственных поликлиниках на 1,25 ставки, введена ежеквартальная премия от правительства Кировской области в размере 150 тысяч рублей. Это позволило обеспечить свыше 116 тысяч дополнительных приемов врачами дефицитных специальностей. Мера будет продлена и на следующий год", – сказал Соколов.
Он отметил, что меры поддержки введены и для самого массового сегмента здравоохранения – участковых педиатров, терапевтов и врачей скорой помощи, совмещающих трудовую деятельность с обучением в ординатуре. Размер социальной выплаты составляет 50 тысяч рублей ежемесячно, для врачей скорой медицинской помощи, работающих в городе Кирове, – 20 тысяч рублей.
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Кировская областьАлександр СоколовВрачи
 
 
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