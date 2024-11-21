https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969958.html

Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год

Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год - РИА Новости, 21.11.2024

Меры поддержки врачей в Кировской области продлят на 2025 год

Меры поддержки медиков в Кировской области продлят на 2025 год, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:46

2024-11-21T11:46

2024-11-21T11:47

кировская область

александр соколов

врачи

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Меры поддержки медиков в Кировской области продлят на 2025 год, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона рассказал о работе по обеспечению кадрами системы здравоохранения, подчеркнув, что "для этого в 2024 году в регионе введены беспрецедентные меры". "Для врачей узких специальностей, работающих исключительно в государственных поликлиниках на 1,25 ставки, введена ежеквартальная премия от правительства Кировской области в размере 150 тысяч рублей. Это позволило обеспечить свыше 116 тысяч дополнительных приемов врачами дефицитных специальностей. Мера будет продлена и на следующий год", – сказал Соколов. Он отметил, что меры поддержки введены и для самого массового сегмента здравоохранения – участковых педиатров, терапевтов и врачей скорой помощи, совмещающих трудовую деятельность с обучением в ординатуре. Размер социальной выплаты составляет 50 тысяч рублей ежемесячно, для врачей скорой медицинской помощи, работающих в городе Кирове, – 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241114/premiya-1983730371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр соколов, врачи