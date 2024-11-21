https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html

Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии

Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 21.11.2024

Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии

Отложив на пять лет выход на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40 процентов, для этого можно также докупить пенсионные баллы,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:24

2024-11-21T02:24

2024-11-21T06:12

ольга епифанова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отложив на пять лет выход на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40 процентов, для этого можно также докупить пенсионные баллы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Увеличить размер пенсии можно разными способами. Например, отложить выход на пенсию. Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40 процентов", — сказала Епифанова. Сенатор отметила, что для увеличения пенсии можно также "докупить пенсионные баллы". Она пояснила, что для этого следует подать заявление о добровольной уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать дополнительные взносы. "Еще один путь — стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную пенсию. Ее будут уже выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счет добровольных взносов. Можно также трудоустроиться по совместительству. В таком случае страховые взносы будут выплачивать одновременно два работодателя", — заключила Епифанова.

https://ria.ru/20241120/pensiya-1984742873.html

https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга епифанова, общество