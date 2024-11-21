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Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 21.11.2024
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02:24 21.11.2024 (обновлено: 06:12 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html
Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии
Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 21.11.2024
Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии
Отложив на пять лет выход на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40 процентов, для этого можно также докупить пенсионные баллы,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T02:24
2024-11-21T06:12
ольга епифанова
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отложив на пять лет выход на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40 процентов, для этого можно также докупить пенсионные баллы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Увеличить размер пенсии можно разными способами. Например, отложить выход на пенсию. Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40 процентов", — сказала Епифанова. Сенатор отметила, что для увеличения пенсии можно также "докупить пенсионные баллы". Она пояснила, что для этого следует подать заявление о добровольной уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать дополнительные взносы. "Еще один путь — стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную пенсию. Ее будут уже выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счет добровольных взносов. Можно также трудоустроиться по совместительству. В таком случае страховые взносы будут выплачивать одновременно два работодателя", — заключила Епифанова.
https://ria.ru/20241120/pensiya-1984742873.html
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ольга епифанова, общество
Ольга Епифанова, Общество
Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии

Сенатор Епифанова: отложив выход на пенсию, можно увеличить размер выплат

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отложив на пять лет выход на пенсию по старости, размер выплат можно увеличить почти на 40 процентов, для этого можно также докупить пенсионные баллы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Увеличить размер пенсии можно разными способами. Например, отложить выход на пенсию. Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40 процентов", — сказала Епифанова.
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Сенатор отметила, что для увеличения пенсии можно также "докупить пенсионные баллы". Она пояснила, что для этого следует подать заявление о добровольной уплате этих взносов в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать дополнительные взносы.
"Еще один путь — стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную пенсию. Ее будут уже выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счет добровольных взносов. Можно также трудоустроиться по совместительству. В таком случае страховые взносы будут выплачивать одновременно два работодателя", — заключила Епифанова.
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