https://ria.ru/20241121/pediatory-1984978898.html

Единовременная выплата липецким педиатрам выросла до 3 млн рублей

Единовременная выплата липецким педиатрам выросла до 3 млн рублей - РИА Новости, 21.11.2024

Единовременная выплата липецким педиатрам выросла до 3 млн рублей

Единовременную выплату детским врачам, впервые трудоустроившимся в больницы или поликлиники Липецкой области, решено повысить до 3 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:35

2024-11-21T12:35

2024-11-21T12:35

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату детским врачам, впервые трудоустроившимся в больницы или поликлиники Липецкой области, решено повысить до 3 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что команда правительства области прикладывает немало усилий, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных кадров в медицинских учреждениях Липецкой области, особенно дефицитных специальностей. "В регионе действуют самые разные меры поддержки для медиков. Это, в том числе, компенсация аренды жилья. Программа "Губернаторские полтора миллиона". С этого года она распространяется и на медиков из частных клиник. А для докторов медицинских наук у нас появилась выплата в пять миллионов рублей. Два таких специалиста уже приехали к нам из федеральных центров, они проводят сложнейшие операции на сердце и спасают жизни", — прокомментировал Артамонов. Губернатор добавил, что со следующего года регион будет готовить специалистов для своих медучреждений самостоятельно. Осенью 2025 года в регионе откроется первый медицинский вуз, обучать студентов в котором приглашают преподавателей из федерального центра. Переговоры с ними сейчас ведутся, отметил Артамонов. Он также добавил, что специалистам окажут помощь в научно-практической деятельности для развития медицинских технологий.

https://ria.ru/20241120/oez-1984887268.html

https://ria.ru/20241120/lipetsk-1984861306.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов