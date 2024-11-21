https://ria.ru/20241121/pediatory-1984978898.html
Единовременная выплата липецким педиатрам выросла до 3 млн рублей
Единовременная выплата липецким педиатрам выросла до 3 млн рублей - РИА Новости, 21.11.2024
Единовременная выплата липецким педиатрам выросла до 3 млн рублей
Единовременную выплату детским врачам, впервые трудоустроившимся в больницы или поликлиники Липецкой области, решено повысить до 3 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:35
2024-11-21T12:35
2024-11-21T12:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату детским врачам, впервые трудоустроившимся в больницы или поликлиники Липецкой области, решено повысить до 3 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что команда правительства области прикладывает немало усилий, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных кадров в медицинских учреждениях Липецкой области, особенно дефицитных специальностей. "В регионе действуют самые разные меры поддержки для медиков. Это, в том числе, компенсация аренды жилья. Программа "Губернаторские полтора миллиона". С этого года она распространяется и на медиков из частных клиник. А для докторов медицинских наук у нас появилась выплата в пять миллионов рублей. Два таких специалиста уже приехали к нам из федеральных центров, они проводят сложнейшие операции на сердце и спасают жизни", — прокомментировал Артамонов. Губернатор добавил, что со следующего года регион будет готовить специалистов для своих медучреждений самостоятельно. Осенью 2025 года в регионе откроется первый медицинский вуз, обучать студентов в котором приглашают преподавателей из федерального центра. Переговоры с ними сейчас ведутся, отметил Артамонов. Он также добавил, что специалистам окажут помощь в научно-практической деятельности для развития медицинских технологий.
https://ria.ru/20241120/oez-1984887268.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Единовременную выплату детским врачам, впервые трудоустроившимся в больницы или поликлиники Липецкой области, решено повысить до 3 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что команда правительства области прикладывает немало усилий, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных кадров в медицинских учреждениях Липецкой области, особенно дефицитных специальностей.
"В регионе действуют самые разные меры поддержки для медиков. Это, в том числе, компенсация аренды жилья. Программа "Губернаторские полтора миллиона". С этого года она распространяется и на медиков из частных клиник. А для докторов медицинских наук у нас появилась выплата в пять миллионов рублей. Два таких специалиста уже приехали к нам из федеральных центров, они проводят сложнейшие операции на сердце и спасают жизни", — прокомментировал Артамонов.
Губернатор добавил, что со следующего года регион будет готовить специалистов для своих медучреждений самостоятельно. Осенью 2025 года в регионе откроется первый медицинский вуз, обучать студентов в котором приглашают преподавателей из федерального центра. Переговоры с ними сейчас ведутся, отметил Артамонов.
Он также добавил, что специалистам окажут помощь в научно-практической деятельности для развития медицинских технологий.