https://ria.ru/20241121/pasler-1985062738.html

Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту

Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту - РИА Новости, 21.11.2024

Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту

Более 2,5 тысячи километров дорог привели в нормативное состояние в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:55

2024-11-21T17:55

2024-11-21T17:55

оренбургская область

денис паслер

марат хуснуллин

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 2,5 тысячи километров дорог привели в нормативное состояние в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, также по всем программам нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано около 3,5 тысячи километров трасс региона. С 2022 года в рамках нацпроекта реализуется отдельная программа, по которой привели в порядок 18 мостовых сооружений в регионе. Еще 14 мостов и путепроводов сделают в этом году. Начаты работы еще на трех объектах, которые завершат в 2025 и 2026 годах. По результатам реализации нацпроекта Оренбуржье получило символический каток. Губернатор региона поблагодарил зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина за высокую оценку проделанной в работы. "В четвертый раз регион в числе лидеров по реализации нацпроекта БКД. Это заслуга всей оренбургской команды специалистов, которые ежегодно строят и ремонтируют дороги в регионе. В 2025 году вместе со всей страной мы продолжим системную работу по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры теперь уже в рамках нового нацпроекта – "Инфраструктура для жизни", - написал Паслер. В России 20 ноября отмечался День работника транспорта, в связи с чем губернатор региона поздравил всех работников транспортной отрасли. По слова Паслера, это стратегически важный комплекс, особенно в условиях санкционного давления, который влияет на качественную и бесперебойную работу разных отраслей экономики. "На "Транспортной неделе" как раз обсудили перспективы развития, передовые технологии и новые проекты. Убежден, со всеми задачами специалисты отрасли справятся. Желаю успехов и новых достижений!", - заключил Паслер.

https://ria.ru/20241120/bas-1984854578.html

https://ria.ru/20241119/orenburzhe-1984688699.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис паслер, марат хуснуллин, оренбургская область