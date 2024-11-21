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Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту - РИА Новости, 21.11.2024
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Оренбургская область
 
17:55 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/pasler-1985062738.html
Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту
Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту - РИА Новости, 21.11.2024
Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту
Более 2,5 тысячи километров дорог привели в нормативное состояние в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:55
2024-11-21T17:55
оренбургская область
денис паслер
марат хуснуллин
оренбургская область
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 2,5 тысячи километров дорог привели в нормативное состояние в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, также по всем программам нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано около 3,5 тысячи километров трасс региона. С 2022 года в рамках нацпроекта реализуется отдельная программа, по которой привели в порядок 18 мостовых сооружений в регионе. Еще 14 мостов и путепроводов сделают в этом году. Начаты работы еще на трех объектах, которые завершат в 2025 и 2026 годах. По результатам реализации нацпроекта Оренбуржье получило символический каток. Губернатор региона поблагодарил зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина за высокую оценку проделанной в работы. "В четвертый раз регион в числе лидеров по реализации нацпроекта БКД. Это заслуга всей оренбургской команды специалистов, которые ежегодно строят и ремонтируют дороги в регионе. В 2025 году вместе со всей страной мы продолжим системную работу по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры теперь уже в рамках нового нацпроекта – "Инфраструктура для жизни", - написал Паслер. В России 20 ноября отмечался День работника транспорта, в связи с чем губернатор региона поздравил всех работников транспортной отрасли. По слова Паслера, это стратегически важный комплекс, особенно в условиях санкционного давления, который влияет на качественную и бесперебойную работу разных отраслей экономики. "На "Транспортной неделе" как раз обсудили перспективы развития, передовые технологии и новые проекты. Убежден, со всеми задачами специалисты отрасли справятся. Желаю успехов и новых достижений!", - заключил Паслер.
https://ria.ru/20241120/bas-1984854578.html
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денис паслер, марат хуснуллин, оренбургская область
Оренбургская область, Денис Паслер, Марат Хуснуллин, Оренбургская область

Паслер: более 2,5 тысячи километров дорог привели в порядок по нацпроекту

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 2,5 тысячи километров дорог привели в нормативное состояние в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
По его словам, также по всем программам нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано около 3,5 тысячи километров трасс региона. С 2022 года в рамках нацпроекта реализуется отдельная программа, по которой привели в порядок 18 мостовых сооружений в регионе. Еще 14 мостов и путепроводов сделают в этом году. Начаты работы еще на трех объектах, которые завершат в 2025 и 2026 годах.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Научно-производственный центр БАС будет создан в Оренбуржье
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По результатам реализации нацпроекта Оренбуржье получило символический каток. Губернатор региона поблагодарил зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина за высокую оценку проделанной в работы.
"В четвертый раз регион в числе лидеров по реализации нацпроекта БКД. Это заслуга всей оренбургской команды специалистов, которые ежегодно строят и ремонтируют дороги в регионе. В 2025 году вместе со всей страной мы продолжим системную работу по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры теперь уже в рамках нового нацпроекта – "Инфраструктура для жизни", - написал Паслер.
В России 20 ноября отмечался День работника транспорта, в связи с чем губернатор региона поздравил всех работников транспортной отрасли. По слова Паслера, это стратегически важный комплекс, особенно в условиях санкционного давления, который влияет на качественную и бесперебойную работу разных отраслей экономики.
"На "Транспортной неделе" как раз обсудили перспективы развития, передовые технологии и новые проекты. Убежден, со всеми задачами специалисты отрасли справятся. Желаю успехов и новых достижений!", - заключил Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Оренбургская областьДенис ПаслерМарат ХуснуллинОренбургская область
 
 
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