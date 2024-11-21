https://ria.ru/20241121/otkljuchenija-1984939000.html

В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества

В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 21.11.2024

В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской области на Украине из-за дефицита генерации, сообщает в четверг областная энергокомпания... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:38

2024-11-21T08:38

2024-11-21T08:38

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украина

житомирская область

россия

дмитрий песков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской области на Украине из-за дефицита генерации, сообщает в четверг областная энергокомпания "Житомироблэнерго" в Telegram-канале. "В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении. Сумская областная энергокомпания "Сумыоблэнерго" также сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в регионе. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, житомирская область, россия, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины