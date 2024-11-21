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В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 21.11.2024
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08:38 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/otkljuchenija-1984939000.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 21.11.2024
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества
Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской области на Украине из-за дефицита генерации, сообщает в четверг областная энергокомпания... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:38
2024-11-21T08:38
в мире
украина
житомирская область
россия
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской области на Украине из-за дефицита генерации, сообщает в четверг областная энергокомпания "Житомироблэнерго" в Telegram-канале. "В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении. Сумская областная энергокомпания "Сумыоблэнерго" также сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в регионе. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html
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в мире, украина, житомирская область, россия, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Житомирская область, Россия, Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электричества

В Житомирской и Сумской областях ввели аварийные отключения электричества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской области на Украине из-за дефицита генерации, сообщает в четверг областная энергокомпания "Житомироблэнерго" в Telegram-канале.
"В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Сумская областная энергокомпания "Сумыоблэнерго" также сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в регионе.
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаЖитомирская областьРоссияДмитрий ПесковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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