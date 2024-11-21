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Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 22.11.2024
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22:35 21.11.2024 (обновлено: 00:58 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html
Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике"
Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 22.11.2024
Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике"
Зарубежные СМИ обсуждают обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, называют это "предупреждением" и якобы "угрозой" Западу, а также отмечают пишут об... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:35
2024-11-22T00:58
в мире
россия
днепропетровск
днепр (город)
владимир путин
ракета "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Зарубежные СМИ обсуждают обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, называют это "предупреждением" и якобы "угрозой" Западу, а также отмечают пишут об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. Британская газета Mirror назвала заявление Путина "предупредительным выстрелом" Третьей мировой войны". Американский журнал Newsweek отметил, что Путин назвал испытания успешными. Как отмечает газета Guardian, Путин заявил, что сверхзвуковая ракета была выпущена по Днепру в ответ на удары западными ракетами по России. Газета New York Times пишет, что Путин заявил о ракетном ударе в качестве "угрозы Западу". Немецкое издание Spiegel утверждает, что Путин якобы угрожает новыми ударами.
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
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в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), владимир путин, ракета "орешник"
В мире, Россия, Днепропетровск, Днепр (город), Владимир Путин, Ракета "Орешник"
Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике"

Зарубежные СМИ назвали слова Путина об "Орешнике" предупреждением Западу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Зарубежные СМИ обсуждают обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, называют это "предупреждением" и якобы "угрозой" Западу, а также отмечают пишут об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
Вчера, 21:32
Британская газета Mirror назвала заявление Путина "предупредительным выстрелом" Третьей мировой войны".
Американский журнал Newsweek отметил, что Путин назвал испытания успешными.
Как отмечает газета Guardian, Путин заявил, что сверхзвуковая ракета была выпущена по Днепру в ответ на удары западными ракетами по России.
Газета New York Times пишет, что Путин заявил о ракетном ударе в качестве "угрозы Западу".
Немецкое издание Spiegel утверждает, что Путин якобы угрожает новыми ударами.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Опубликовано видео удара ракетой "Орешник"
Вчера, 22:07
 
В миреРоссияДнепропетровскДнепр (город)Владимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
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