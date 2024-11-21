https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html

Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике"

Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 22.11.2024

Зарубежные СМИ обсуждают слова Путина об "Орешнике"

Зарубежные СМИ обсуждают обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, называют это "предупреждением" и якобы "угрозой" Западу, а также отмечают пишут об... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T22:35

2024-11-21T22:35

2024-11-22T00:58

в мире

россия

днепропетровск

днепр (город)

владимир путин

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1920x0_80_0_0_dd17606d449e332ff023b258f280bbff.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Зарубежные СМИ обсуждают обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, называют это "предупреждением" и якобы "угрозой" Западу, а также отмечают пишут об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. Британская газета Mirror назвала заявление Путина "предупредительным выстрелом" Третьей мировой войны". Американский журнал Newsweek отметил, что Путин назвал испытания успешными. Как отмечает газета Guardian, Путин заявил, что сверхзвуковая ракета была выпущена по Днепру в ответ на удары западными ракетами по России. Газета New York Times пишет, что Путин заявил о ракетном ударе в качестве "угрозы Западу". Немецкое издание Spiegel утверждает, что Путин якобы угрожает новыми ударами.

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html

россия

днепропетровск

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), владимир путин, ракета "орешник"