https://ria.ru/20241121/opasnost-1984947356.html
В Астраханской области объявили воздушную опасность
В Астраханской области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.11.2024
В Астраханской области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:45
2024-11-21T09:45
2024-11-21T09:52
специальная военная операция на украине
астраханская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram."В северных районах области объявлена воздушная опасность. Службы РЭБ и ПВО работают в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие", - написал он.Губернатор добавил, что аналитики фиксируют рост вбросов фейков в чаты и группы районов с целью посеять панику, и попросил доверять только проверенной информации.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Безопасность
В Астраханской области объявили воздушную опасность
В северных районах Астраханской области объявили воздушную опасность