https://ria.ru/20241121/opasnost-1984947356.html

В Астраханской области объявили воздушную опасность

В Астраханской области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.11.2024

В Астраханской области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:45

2024-11-21T09:45

2024-11-21T09:52

специальная военная операция на украине

астраханская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram."В северных районах области объявлена воздушная опасность. Службы РЭБ и ПВО работают в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие", - написал он.Губернатор добавил, что аналитики фиксируют рост вбросов фейков в чаты и группы районов с целью посеять панику, и попросил доверять только проверенной информации.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

астраханская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астраханская область, безопасность