Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 21.11.2024 (обновлено: 09:52 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/opasnost-1984947356.html
В Астраханской области объявили воздушную опасность
В Астраханской области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.11.2024
В Астраханской области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:45
2024-11-21T09:52
специальная военная операция на украине
астраханская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927169442_0:178:2800:1753_1920x0_80_0_0_e2e2b77dcfccd79358e44bd2d83dfc0f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram."В северных районах области объявлена воздушная опасность. Службы РЭБ и ПВО работают в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие", - написал он.Губернатор добавил, что аналитики фиксируют рост вбросов фейков в чаты и группы районов с целью посеять панику, и попросил доверять только проверенной информации.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927169442_114:0:2687:1930_1920x0_80_0_0_eddc9c9ed853bfd1d63f2b2e35c5e208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Безопасность
В Астраханской области объявили воздушную опасность

В северных районах Астраханской области объявили воздушную опасность

© iStock.com / Pro-syanovНабережная реки Волги в Астрахани
Набережная реки Волги в Астрахани - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / Pro-syanov
Набережная реки Волги в Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в северных районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.
"В северных районах области объявлена воздушная опасность. Службы РЭБ и ПВО работают в штатном режиме. Сохраняйте спокойствие", - написал он.
Губернатор добавил, что аналитики фиксируют рост вбросов фейков в чаты и группы районов с целью посеять панику, и попросил доверять только проверенной информации.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты
Вчера, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала