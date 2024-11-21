https://ria.ru/20241121/odessa-1984935564.html

В Одессе запустят лишь половину электротранспорта

В Одессе запустят лишь половину электротранспорта - РИА Новости, 21.11.2024

В Одессе запустят лишь половину электротранспорта

Электротранспорт в Одессе на фоне проблем с электричество работает в ограниченном режиме, в четверг на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:00

специальная военная операция на украине

одесса

украина

россия

геннадий труханов

дмитрий песков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Электротранспорт в Одессе на фоне проблем с электричество работает в ограниченном режиме, в четверг на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава, сообщили в городской администрации. Мэр Одессы Геннадий Труханов 17 ноября сообщал, что после взрывов в городе полностью остановил работу электротранспорт, часть населенного пункта осталась без электроснабжения. Позднее жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах. "Сегодня электротранспорт работает, но в ограниченном количестве. На маршруты выйдет до 50% подвижного состава. Соответственно интервал движения будет увеличен. Планируйте свои поездки заранее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241119/odessa-1984710601.html

https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html

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одесса, украина, россия, геннадий труханов, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины