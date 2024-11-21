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В Одессе запустят лишь половину электротранспорта - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/odessa-1984935564.html
В Одессе запустят лишь половину электротранспорта
В Одессе запустят лишь половину электротранспорта - РИА Новости, 21.11.2024
В Одессе запустят лишь половину электротранспорта
Электротранспорт в Одессе на фоне проблем с электричество работает в ограниченном режиме, в четверг на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:00
2024-11-21T08:00
специальная военная операция на украине
одесса
украина
россия
геннадий труханов
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Электротранспорт в Одессе на фоне проблем с электричество работает в ограниченном режиме, в четверг на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава, сообщили в городской администрации. Мэр Одессы Геннадий Труханов 17 ноября сообщал, что после взрывов в городе полностью остановил работу электротранспорт, часть населенного пункта осталась без электроснабжения. Позднее жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах. "Сегодня электротранспорт работает, но в ограниченном количестве. На маршруты выйдет до 50% подвижного состава. Соответственно интервал движения будет увеличен. Планируйте свои поездки заранее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241119/odessa-1984710601.html
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одесса, украина, россия, геннадий труханов, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
В Одессе запустят лишь половину электротранспорта

В Одессе на фоне проблем с электричеством запустят половину электротранспорта

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Электротранспорт в Одессе на фоне проблем с электричество работает в ограниченном режиме, в четверг на маршруты выйдет лишь 50% подвижного состава, сообщили в городской администрации.
Мэр Одессы Геннадий Труханов 17 ноября сообщал, что после взрывов в городе полностью остановил работу электротранспорт, часть населенного пункта осталась без электроснабжения. Позднее жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах.
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Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах
19 ноября, 21:27
"Сегодня электротранспорт работает, но в ограниченном количестве. На маршруты выйдет до 50% подвижного состава. Соответственно интервал движения будет увеличен. Планируйте свои поездки заранее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаРоссияГеннадий ТрухановДмитрий ПесковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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