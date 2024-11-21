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Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:54 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/novoseltsev-1985062423.html
Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году
Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024
Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году
Калужская область получит дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на 2025 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:54
2024-11-21T17:54
калужская область
жкх
строительство
социальная политика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Калужская область получит дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на 2025 год, сообщает пресс-служба Заксобрания региона. В четверг состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. В первом чтении депутаты приняли закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Председатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил, что на прошлой неделе он обсуждался на публичных слушаниях. "Даже за такой короткий промежуток времени основные параметры региональной казны существенно изменились в сторону увеличения. Это связано с принятием Государственной Думой во втором чтении проекта закона о федеральном бюджете на 2025 год", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что по итогам рассмотрения этого документа для Калужской области были предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей. По словам министра финансов региона Валентины Авдеевой, дополнительные 10 миллиардов 421 миллион рублей распределят на образование, здравоохранение, на строительство и ЖКХ, дорожное хозяйство, социальную политику, культуру, спорт и сельское хозяйство. Доходы бюджета Калужской области в 2025 году составят 95 миллиардов 167 миллионов рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 миллиардов 328 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241114/trassa-1983829689.html
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жкх, строительство, социальная политика
Калужская область, ЖКХ, Строительство, Социальная политика

Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году

© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской областиГлава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Калужская область получит дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на 2025 год, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.
В четверг состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. В первом чтении депутаты приняли закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
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Председатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил, что на прошлой неделе он обсуждался на публичных слушаниях.
"Даже за такой короткий промежуток времени основные параметры региональной казны существенно изменились в сторону увеличения. Это связано с принятием Государственной Думой во втором чтении проекта закона о федеральном бюджете на 2025 год", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что по итогам рассмотрения этого документа для Калужской области были предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей.
По словам министра финансов региона Валентины Авдеевой, дополнительные 10 миллиардов 421 миллион рублей распределят на образование, здравоохранение, на строительство и ЖКХ, дорожное хозяйство, социальную политику, культуру, спорт и сельское хозяйство.
Доходы бюджета Калужской области в 2025 году составят 95 миллиардов 167 миллионов рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 миллиардов 328 миллионов рублей.
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