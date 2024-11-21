https://ria.ru/20241121/novoseltsev-1985062423.html

Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году

Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2024

Новосельцев: более 10 млрд рублей получит Калужская область в 2025 году

Калужская область получит дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на 2025 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:54

2024-11-21T17:54

2024-11-21T17:54

калужская область

жкх

строительство

социальная политика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Калужская область получит дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на 2025 год, сообщает пресс-служба Заксобрания региона. В четверг состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. В первом чтении депутаты приняли закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Председатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил, что на прошлой неделе он обсуждался на публичных слушаниях. "Даже за такой короткий промежуток времени основные параметры региональной казны существенно изменились в сторону увеличения. Это связано с принятием Государственной Думой во втором чтении проекта закона о федеральном бюджете на 2025 год", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что по итогам рассмотрения этого документа для Калужской области были предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 миллиардов рублей. По словам министра финансов региона Валентины Авдеевой, дополнительные 10 миллиардов 421 миллион рублей распределят на образование, здравоохранение, на строительство и ЖКХ, дорожное хозяйство, социальную политику, культуру, спорт и сельское хозяйство. Доходы бюджета Калужской области в 2025 году составят 95 миллиардов 167 миллионов рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 миллиардов 328 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241114/trassa-1983829689.html

https://ria.ru/20241115/shashpa-1984051147.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, строительство, социальная политика