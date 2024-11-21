https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985095246.html

В Норвегии арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России

В Норвегии арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 21.11.2024

В Норвегии арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России

Гражданин Норвегии был в четверг заключен под стражу на четыре недели по обвинению в сборе данных якобы в пользу России и Ирана, сообщает телерадиокомпания NRK... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:21

2024-11-21T22:21

2024-11-21T22:21

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гражданин Норвегии был в четверг заключен под стражу на четыре недели по обвинению в сборе данных якобы в пользу России и Ирана, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на решение окружного суда Осло. "Обвиненный в шпионаже норвежец, задержанный в среду, заключается под стражу на четыре недели с запретом на посещение и переписку", - сообщает NRK. По данным телерадиокомпании, на суде обвиняемый якобы сам признался, что собирал и передавал информацию для российских и иранских властей. Ему вменяется разведывательная деятельность особо тяжелого характера в отношении государственных тайн, а также разведывательная деятельность, которая может навредить интересам третьей страны. По данным NRK, максимальное наказание, которое ему грозит по первому пункту, - тюремное заключение сроком до 10 лет, по второму - до трех лет. По информации NRK, в решении суда упоминается, что полиция якобы нашла переписку обвиняемого с неким куратором. NRK утверждает, что обвиняемый норвежец работал сторожем в американском посольстве в Осло, а также что у него есть собственный бизнес по услугам охраны и сопровождения. Его партнером по бизнесу, отмечает NRK, является гражданин Норвегии восточно-европейского происхождения. По данным телерадиокомпании, обвиняемый ранее не был судим в Норвегии. Как заявил адвокат норвежца, Джон Кристиан Эльден, его клиент не признает вину.

https://ria.ru/20241111/bui-1983151948.html

https://ria.ru/20241106/iran-1982322405.html

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в мире, норвегия, осло, россия, иран